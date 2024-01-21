Кокосовые осьминоги устроили дуэль – видео

Моллюски могут швырять камни, песок и выпускать струйки чернил в сородичей. Видео засняли в заливе Туламбен, Бали (Индонезия).
Похоже, два кокосовых осьминога не поделили ракушку, поэтому устроили дуэль. Увлеченные борьбой подводные жители продемонстрировали настоящее шоу в поединке.
Ловкость движений проворных осьминогов поражает. На видео моллюски используют защитные приемы, их щупальца сплетаются в считанные секунды.
В этом противостоянии каждый из них стремился проявить все свое мастерство. Вы только посмотрите на это достойное сражение!
На Youtube отмечается, что беспозвоночные животные устроили дуэль в декабре прошлого года. Съемку осьминогов вели на глубине пяти метров.