Кокосовые осьминоги устроили дуэль – видео

YouTube-канал ViralHog представляет новое видео. На нем видно, как осьминоги сражаются друг с другом.



Моллюски могут швырять камни, песок и выпускать струйки чернил в сородичей. Видео засняли в заливе Туламбен, Бали (Индонезия).

Похоже, два кокосовых осьминога не поделили ракушку, поэтому устроили дуэль. Увлеченные борьбой подводные жители продемонстрировали настоящее шоу в поединке.

Ловкость движений проворных осьминогов поражает. На видео моллюски используют защитные приемы, их щупальца сплетаются в считанные секунды.

В этом противостоянии каждый из них стремился проявить все свое мастерство. Вы только посмотрите на это достойное сражение!

На Youtube отмечается, что беспозвоночные животные устроили дуэль в декабре прошлого года. Съемку осьминогов вели на глубине пяти метров.