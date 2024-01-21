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Кокосовые осьминоги устроили дуэль – видео

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YouTube-канал ViralHog представляет новое видео. На нем видно, как осьминоги сражаются друг с другом.

Моллюски могут швырять камни, песок и выпускать струйки чернил в сородичей. Видео засняли в заливе Туламбен, Бали (Индонезия).

Похоже, два кокосовых осьминога не поделили ракушку, поэтому устроили дуэль. Увлеченные борьбой подводные жители продемонстрировали настоящее шоу в поединке.

Ловкость движений проворных осьминогов поражает. На видео моллюски используют защитные приемы, их щупальца сплетаются в считанные секунды.

В этом противостоянии каждый из них стремился проявить все свое мастерство. Вы только посмотрите на это достойное сражение!

На Youtube отмечается, что беспозвоночные животные устроили дуэль в декабре прошлого года. Съемку осьминогов вели на глубине пяти метров.

21 января 2024, 04:34
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
YouTube-канал ViralHog✓ Надежный источник

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