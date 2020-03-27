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Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Коронавирус в мире уже давно превратился в глобальную пандемию, которая охватила практически каждую страну на всех континентах Земли за исключением Антарктиды. Статистика показывает, что человечество еще не перешагнуло через пик распространения болезни. Обновленные данные о том, сколько людей заболели по всему миру, публикуются практически в режиме онлайн.
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Статистика заражения коронавирусом

Даже те, кто ожидал превращения COVID-19 в глобальную пандемию, вряд ли могли спрогнозировать, что число зараженных будет расти настолько быстро. Количество людей с этим диагнозом увеличивается по экспоненте.

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Если раньше весь мир в ужасе следил за десятками заразившихся коронавирусом в разных уголках планеты, то сейчас свободных от эпидемии стран практически не осталось, а число больных уже превысило половину миллиона. Причем темы распространения болезни и не думают снижаться.

Прирост заболевших ставит рекорд за рекордом, а специалисты не успевают собрать статистику, как ее приходится вновь обновлять. Статистика показывает, что хоть сколько-нибудь заметно притормозить распространение коронавируса у человечества пока не получается.

Статистика коронавируса по возрасту

Еще в самом начале пандемии специалисты указывали, что наибольшую опасность новая болезнь несет для пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это не значит, что дети и подростки вовсе не болеют коронавирусом.

Дело в том, что, как выяснили врачи, в молодом организме болезнь может никак не проявлять себя. Человек просто на какое-то время становится разносчиком коронавируса, сам же не страдая ни от каких симптомов. Либо же проявления болезни могут быть очень легкими.

Старшее поколение страдает от пандемии намного сильнее. Во многом статистика смертей от коронавируса растет за счет пожилых людей, а также тех, кто страдает от каких-либо хронических заболеваний.

Статистика коронавируса в России

Несмотря на продолжительную сухопутную границу с Китаем, долгое время в нашей стране регистрировались лишь единичные случаи. Последние новости показывают, что коронавирус в России все же превратился в проблему. Узнать статистику по регионам можно в нашей таблице.

РегионЗаболелиУмерли
Москва7033
Московская область490
Санкт-Петербург260
Свердловская область200
Крым190
Самарская область140
Якутия140
Татарстан110
Пермский край100
Краснодарский край90
Красноярский край90
Калининградская область80
Кировская область80
Нижегородская область80
Тульская область80
Челябинская область80
Воронежская область60
Псковская область60
Новосибирская область50
Липецкая область50
Ставропольский край50
Хабаровский край50
Волгоградская область40
Кабардино-Балкария40
Оренбургская область40
Удмуртская область40
ХМАО40
Башкирия40
Тюменская область30
Ленинградская область30
Тверская область30
Архангельская область30
Тамбовская область30
Кемеровская область30
Орловская область30
Коми30
Чечня30
Калужская область20
Пензенская область20
Хакасия20
Ярославская область20
Томская область20
Брянская область20
Ивановская область20
Приморский край20
Бурятия20
Мордовия20
Ростовская область20
Рязанская область20
Забайкальский край10
Белгородская область10
Курганская область10
Новгородская область10
Адыгея10
Дагестан10
Саратовская область10
Ульяновская область10
Мурманская область10
Чувашия10
Итого10413

Статистика коронавируса в Италии и в Европе

Европа приняла на себя удар глобальной пандемии второй. Сильнее всего, как свидетельствуют данные о количестве заболевших и погибших от новой болезни, пострадала Италия. На втором месте – Испания. Многие страны оказались не готовы к быстрому распространению эпидемии. Оценить масштабы охватившей Старый Свет беды можно с помощью нашей таблицы.

СтранаЗаболелиУмерли
Италия805898215
Испания577864365
Германия47639286
Франция295661698
Великобритания11812580
Швейцария11811192
Нидерланды7469435
Австрия690949
Бельгия6235220
Португалия354460
Норвегия337214
Швеция284077
Дания202341
Чехия19259
Ирландия181919
Люксембург14539
Польша122116
Россия10413
Румыния102923
Финляндия9585
Греция89227
Исландия8022
Словения5626
Эстония5381
Хорватия4953
Сербия4571
Литва2994
Латвия2800
Болгария2763
Венгрия26110
Словакия2260
Андорра2243
Сан-Марино21821
Украина1965
Босния и Герцеговина1923
Молдавия1772
Албания1746
Кипр1463
Мальта1340
Белоруссия860
Косово861
Черногория701
Лихтенштейн560
Северный Кипр560
Гибралтар350
Гернси340
Монако330
Джерси320
Остров Мэн260
Ватикан40
ДНР10
Итого28810916418

Статистика коронавируса в мире

Поскольку пандемия началась в Китае, то долгое время именно эта страна оставалась наиболее пострадавшим от болезни государством. Однако с течением времени ситуация изменилась. Уже сейчас лидером по числу заболевших стали США.

Заразившиеся регистрируются буквально по всему свету. Китай и его ближайшие соседи, Ближний Восток и Африка, Европа и Новый Свет – на планете не осталось уголка, где живет человек и куда бы ни пришла эпидемия.

Подробнее узнать статистику распространения коронавируса в мире можно с помощью нашей таблицы.

Новый Свет

СтранаЗаболелиУмерли
США858401297
Канада404639
Австралия314313
Бразилия298577
Эквадор140334
Чили13064
Панама6749
Аргентина58912
Мексика5858
Перу5809
Доминикана48810
Новая Зеландия3680
Уругвай2380
Коста-Рика2312
Венесуэла1071
Куба672
Гондурас671
Тринидад и Тобаго651
Боливия610
Парагвай523
Французская Полинезия300
Аруба281
Ямайка261
Гватемала251
Барбадос240
Гренландия230
Новая Каледония150
Сальвадор130
Доминика110
Багамские острова91
Гаити80
Каймановы острова81
Антигуа и Барбуда70
Сейшельские острова70
Гренада70
Монтсеррат50
Фиджи50
Гайана51
Синт-Мартен30
Сент-Люсия30
Кюрасао31
Никарагуа21
Белиз20
Сент-Китс и Невис20
Сент-Винсент и Гренадины10
Папуа – Новая Гвинея10
Итого1031681530

Китай и соседи

СтранаЗаболелиУмерли
Китай817823292
Южная Корея9332139
Малайзия216126
Япония201447
Пакистан12019
Таиланд11365
Индонезия89378
Филиппины80354
Индия72720
Сингапур6832
Гонконг5194
Тайвань2672
Вьетнам1530
Бруней1140
Шри-Ланка1060
Камбоджи980
Бангладеш485
Макао330
Мальдивы130
Монголия110
Лаос60
Мьянма (Бирма)50
Непал30
Бутан30
Восточный Тимор10
Итого1021123683

Ближний Восток и Африка

СтранаЗаболелиУмерли
Иран294062234
Турция362975
Израиль26938
Саудовская Аравия10123
ЮАР9272
Катар5490
Египет49524
Бахрейн4584
Ирак38236
Ливан3686
Алжир36725
ОАЭ3332
Армения3291
Марокко27511
Иордания2120
Кувейт2080
Тунис2005
Буркина-Фасо1527
Гана1324
Оман1310
Казахстан1251
Азербайджан1223
Сенегал1050
Кот-д'Ивуар960
Афганистан944
Камерун881
Палестина861
Узбекистан831
Грузия810
Маврикий812
Нигерия651
Киргизия580
Конго513
Руанда500
Кения311
Мавритания280
Того240
Мадагаскар230
Эфиопия160
Замбия160
Уганда140
Танзания130
Гвинея120
Джибути110
Нигер101
Эсватини (Свазиленд)90
Намибия80
Габон71
Мозамбик70
Бенин60
Эритрея61
Центральноафриканская республика50
Чад50
Кабо-Верде51
Сирия50
Зимбабве51
Либерия40
Ангола40
Мали40
Судан31
Сомали20
Гамбия21
Гвинея-Бисау21
Ливия21
Итого437322474

Статистика смертей от коронавируса

Уровень смертности от коронавируса сильно разнится от страны к стране. Экспертам остается только спорить о том, почему так происходит. Например, загадкой для многих остается, почему в Италии от коронавируса умирают так много людей. Показатель летальности COVID-19 для этой страны превышает 10%, тогда как в Китае он составляет чуть больше 4%, а в Германии – всего 0,6%.

Это обстоятельство затрудняет прогнозирование общего уровня летальности возникшей в Китае эпидемии. Отметим, летальность Испанского гриппа колебалась от 10% до 20%. При условии, что пандемия длилась 18 месяцев и успела затронуть 550 миллионов человек, от нее погибли от 50 до 100 миллионов человек.

Пока коронавирус не идет ни в какое сравнение с "испанкой". Переживало человечество и еще более страшные пандемии. Например, в середине XIV века от эпидемии чумы, получившей название Черная смерть, погибло от 30% до 60% населения всей Европы.

Таким образом, статистика смертей от коронавируса, какой бы пугающей она ни была для каждого человека, в целом для человечества рисует не самую мрачную картину. Кроме того, экспертное сообщество надеется, что современные методы борьбы с пандемией помогут людям еще сильнее минимизировать все риски.

Сколько людей болеют коронавирусом сегодня

Согласно данным официальной статистики на 27 марта 2020 года, число заболевших во всех странах увеличилось на 7796 и составило 540557. За сутки от коронавируса погибли 127 человек, таким образом общее число жертв пандемии составило 24279.

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Автор: 27 марта 2020, 17:10

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