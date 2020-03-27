Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире

Коронавирус в мире уже давно превратился в глобальную пандемию, которая охватила практически каждую страну на всех континентах Земли за исключением Антарктиды. Статистика показывает, что человечество еще не перешагнуло через пик распространения болезни. Обновленные данные о том, сколько людей заболели по всему миру, публикуются практически в режиме онлайн.



Статистика заражения коронавирусом

Даже те, кто ожидал превращения COVID-19 в глобальную пандемию, вряд ли могли спрогнозировать, что число зараженных будет расти настолько быстро. Количество людей с этим диагнозом увеличивается по экспоненте.

Если раньше весь мир в ужасе следил за десятками заразившихся коронавирусом в разных уголках планеты, то сейчас свободных от эпидемии стран практически не осталось, а число больных уже превысило половину миллиона. Причем темы распространения болезни и не думают снижаться.

Прирост заболевших ставит рекорд за рекордом, а специалисты не успевают собрать статистику, как ее приходится вновь обновлять. Статистика показывает, что хоть сколько-нибудь заметно притормозить распространение коронавируса у человечества пока не получается.

Статистика коронавируса по возрасту

Еще в самом начале пандемии специалисты указывали, что наибольшую опасность новая болезнь несет для пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это не значит, что дети и подростки вовсе не болеют коронавирусом.

Дело в том, что, как выяснили врачи, в молодом организме болезнь может никак не проявлять себя. Человек просто на какое-то время становится разносчиком коронавируса, сам же не страдая ни от каких симптомов. Либо же проявления болезни могут быть очень легкими.

Старшее поколение страдает от пандемии намного сильнее. Во многом статистика смертей от коронавируса растет за счет пожилых людей, а также тех, кто страдает от каких-либо хронических заболеваний.

Статистика коронавируса в России

Несмотря на продолжительную сухопутную границу с Китаем, долгое время в нашей стране регистрировались лишь единичные случаи. Последние новости показывают, что коронавирус в России все же превратился в проблему. Узнать статистику по регионам можно в нашей таблице.

Регион Заболели Умерли Москва 703 3 Московская область 49 0 Санкт-Петербург 26 0 Свердловская область 20 0 Крым 19 0 Самарская область 14 0 Якутия 14 0 Татарстан 11 0 Пермский край 10 0 Краснодарский край 9 0 Красноярский край 9 0 Калининградская область 8 0 Кировская область 8 0 Нижегородская область 8 0 Тульская область 8 0 Челябинская область 8 0 Воронежская область 6 0 Псковская область 6 0 Новосибирская область 5 0 Липецкая область 5 0 Ставропольский край 5 0 Хабаровский край 5 0 Волгоградская область 4 0 Кабардино-Балкария 4 0 Оренбургская область 4 0 Удмуртская область 4 0 ХМАО 4 0 Башкирия 4 0 Тюменская область 3 0 Ленинградская область 3 0 Тверская область 3 0 Архангельская область 3 0 Тамбовская область 3 0 Кемеровская область 3 0 Орловская область 3 0 Коми 3 0 Чечня 3 0 Калужская область 2 0 Пензенская область 2 0 Хакасия 2 0 Ярославская область 2 0 Томская область 2 0 Брянская область 2 0 Ивановская область 2 0 Приморский край 2 0 Бурятия 2 0 Мордовия 2 0 Ростовская область 2 0 Рязанская область 2 0 Забайкальский край 1 0 Белгородская область 1 0 Курганская область 1 0 Новгородская область 1 0 Адыгея 1 0 Дагестан 1 0 Саратовская область 1 0 Ульяновская область 1 0 Мурманская область 1 0 Чувашия 1 0 Итого 1041 3

Статистика коронавируса в Италии и в Европе

Европа приняла на себя удар глобальной пандемии второй. Сильнее всего, как свидетельствуют данные о количестве заболевших и погибших от новой болезни, пострадала Италия. На втором месте – Испания. Многие страны оказались не готовы к быстрому распространению эпидемии. Оценить масштабы охватившей Старый Свет беды можно с помощью нашей таблицы.

Страна Заболели Умерли Италия 80589 8215 Испания 57786 4365 Германия 47639 286 Франция 29566 1698 Великобритания 11812 580 Швейцария 11811 192 Нидерланды 7469 435 Австрия 6909 49 Бельгия 6235 220 Португалия 3544 60 Норвегия 3372 14 Швеция 2840 77 Дания 2023 41 Чехия 1925 9 Ирландия 1819 19 Люксембург 1453 9 Польша 1221 16 Россия 1041 3 Румыния 1029 23 Финляндия 958 5 Греция 892 27 Исландия 802 2 Словения 562 6 Эстония 538 1 Хорватия 495 3 Сербия 457 1 Литва 299 4 Латвия 280 0 Болгария 276 3 Венгрия 261 10 Словакия 226 0 Андорра 224 3 Сан-Марино 218 21 Украина 196 5 Босния и Герцеговина 192 3 Молдавия 177 2 Албания 174 6 Кипр 146 3 Мальта 134 0 Белоруссия 86 0 Косово 86 1 Черногория 70 1 Лихтенштейн 56 0 Северный Кипр 56 0 Гибралтар 35 0 Гернси 34 0 Монако 33 0 Джерси 32 0 Остров Мэн 26 0 Ватикан 4 0 ДНР 1 0 Итого 288109 16418

Статистика коронавируса в мире



Поскольку пандемия началась в Китае, то долгое время именно эта страна оставалась наиболее пострадавшим от болезни государством. Однако с течением времени ситуация изменилась. Уже сейчас лидером по числу заболевших стали США.

Заразившиеся регистрируются буквально по всему свету. Китай и его ближайшие соседи, Ближний Восток и Африка, Европа и Новый Свет – на планете не осталось уголка, где живет человек и куда бы ни пришла эпидемия.

Подробнее узнать статистику распространения коронавируса в мире можно с помощью нашей таблицы.

Новый Свет

Страна Заболели Умерли США 85840 1297 Канада 4046 39 Австралия 3143 13 Бразилия 2985 77 Эквадор 1403 34 Чили 1306 4 Панама 674 9 Аргентина 589 12 Мексика 585 8 Перу 580 9 Доминикана 488 10 Новая Зеландия 368 0 Уругвай 238 0 Коста-Рика 231 2 Венесуэла 107 1 Куба 67 2 Гондурас 67 1 Тринидад и Тобаго 65 1 Боливия 61 0 Парагвай 52 3 Французская Полинезия 30 0 Аруба 28 1 Ямайка 26 1 Гватемала 25 1 Барбадос 24 0 Гренландия 23 0 Новая Каледония 15 0 Сальвадор 13 0 Доминика 11 0 Багамские острова 9 1 Гаити 8 0 Каймановы острова 8 1 Антигуа и Барбуда 7 0 Сейшельские острова 7 0 Гренада 7 0 Монтсеррат 5 0 Фиджи 5 0 Гайана 5 1 Синт-Мартен 3 0 Сент-Люсия 3 0 Кюрасао 3 1 Никарагуа 2 1 Белиз 2 0 Сент-Китс и Невис 2 0 Сент-Винсент и Гренадины 1 0 Папуа – Новая Гвинея 1 0 Итого 103168 1530

Китай и соседи

Страна Заболели Умерли Китай 81782 3292 Южная Корея 9332 139 Малайзия 2161 26 Япония 2014 47 Пакистан 1201 9 Таиланд 1136 5 Индонезия 893 78 Филиппины 803 54 Индия 727 20 Сингапур 683 2 Гонконг 519 4 Тайвань 267 2 Вьетнам 153 0 Бруней 114 0 Шри-Ланка 106 0 Камбоджи 98 0 Бангладеш 48 5 Макао 33 0 Мальдивы 13 0 Монголия 11 0 Лаос 6 0 Мьянма (Бирма) 5 0 Непал 3 0 Бутан 3 0 Восточный Тимор 1 0 Итого 102112 3683

Ближний Восток и Африка

Страна Заболели Умерли Иран 29406 2234 Турция 3629 75 Израиль 2693 8 Саудовская Аравия 1012 3 ЮАР 927 2 Катар 549 0 Египет 495 24 Бахрейн 458 4 Ирак 382 36 Ливан 368 6 Алжир 367 25 ОАЭ 333 2 Армения 329 1 Марокко 275 11 Иордания 212 0 Кувейт 208 0 Тунис 200 5 Буркина-Фасо 152 7 Гана 132 4 Оман 131 0 Казахстан 125 1 Азербайджан 122 3 Сенегал 105 0 Кот-д'Ивуар 96 0 Афганистан 94 4 Камерун 88 1 Палестина 86 1 Узбекистан 83 1 Грузия 81 0 Маврикий 81 2 Нигерия 65 1 Киргизия 58 0 Конго 51 3 Руанда 50 0 Кения 31 1 Мавритания 28 0 Того 24 0 Мадагаскар 23 0 Эфиопия 16 0 Замбия 16 0 Уганда 14 0 Танзания 13 0 Гвинея 12 0 Джибути 11 0 Нигер 10 1 Эсватини (Свазиленд) 9 0 Намибия 8 0 Габон 7 1 Мозамбик 7 0 Бенин 6 0 Эритрея 6 1 Центральноафриканская республика 5 0 Чад 5 0 Кабо-Верде 5 1 Сирия 5 0 Зимбабве 5 1 Либерия 4 0 Ангола 4 0 Мали 4 0 Судан 3 1 Сомали 2 0 Гамбия 2 1 Гвинея-Бисау 2 1 Ливия 2 1 Итого 43732 2474

Статистика смертей от коронавируса

Уровень смертности от коронавируса сильно разнится от страны к стране. Экспертам остается только спорить о том, почему так происходит. Например, загадкой для многих остается, почему в Италии от коронавируса умирают так много людей. Показатель летальности COVID-19 для этой страны превышает 10%, тогда как в Китае он составляет чуть больше 4%, а в Германии – всего 0,6%.

Это обстоятельство затрудняет прогнозирование общего уровня летальности возникшей в Китае эпидемии. Отметим, летальность Испанского гриппа колебалась от 10% до 20%. При условии, что пандемия длилась 18 месяцев и успела затронуть 550 миллионов человек, от нее погибли от 50 до 100 миллионов человек.

Пока коронавирус не идет ни в какое сравнение с "испанкой". Переживало человечество и еще более страшные пандемии. Например, в середине XIV века от эпидемии чумы, получившей название Черная смерть, погибло от 30% до 60% населения всей Европы.

Таким образом, статистика смертей от коронавируса, какой бы пугающей она ни была для каждого человека, в целом для человечества рисует не самую мрачную картину. Кроме того, экспертное сообщество надеется, что современные методы борьбы с пандемией помогут людям еще сильнее минимизировать все риски.

Сколько людей болеют коронавирусом сегодня

Согласно данным официальной статистики на 27 марта 2020 года, число заболевших во всех странах увеличилось на 7796 и составило 540557. За сутки от коронавируса погибли 127 человек, таким образом общее число жертв пандемии составило 24279.

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