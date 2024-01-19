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Пятница 19 января

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Застенчивая кошечка нашла новый дом и новую любовь – видео

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Этот ролик – о доброте человеческого сердца. Еще здесь много мимимишных сцен.

На ютуб-канале "The Dodo" появилась история девушки, которая забрала кошечку из приюта по кличке Мос. Хозяйке удалось приручить пушистую малышку к рукам. А еще в новом доме Мос познакомилась с котом Дандером.

До этого застенчивая Мос почти год жила без домашнего тепла. И вот она попала туда, где ей были очень рады. Не только автор видео, но и ее кот отнеслись к новой соседке с большим вниманием и заботой.

Судя по видео, сначала Мос скрывалась от хозяйки, а постояльцу дома Дандеру она позволяла только наблюдать за собой. Но уже через неделю кошечка убедилась, что ей никто не причинит вреда. Вскоре Мос позволила себя погладить. А с Дандером у нее, кажется, завязались романтические отношения.

19 января 2024, 22:12
YouTube / @TheDodo✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Коты в костюмах покорили соцети

Костюм эвока из "Звездных войн" подошел коту как нельзя лучше.
Иногда хозяева выбирают для своих питомцев весьма странную одежду.
Хозяйка этого кота явно хотела создать образ моряка.
Костюм для этого питомца - пародия на популярный сериал "Во все тяжкие".
Некоторым котам достаются и необычные аксессуары, например, бабочки.
Галстук придает котам вид серьезных и солидных бизнесменов.
Модная кепка обеспечила этому питомцу долю популярности в соцсетях.
Этому коту хозяйка решила подарить одежду, похожую на свою.
Яркие костюмы делают котов настоящими звездами соцсетей.
Новые фотографии с котами в самых неожиданных костюмах появляются каждый день.
Остается надеяться, что хозяева котов в костюмах искренне заботятся о комфорте своих питомцев в такой необычной одежде.

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