Застенчивая кошечка нашла новый дом и новую любовь – видео

Этот ролик – о доброте человеческого сердца. Еще здесь много мимимишных сцен.

На ютуб-канале "The Dodo" появилась история девушки, которая забрала кошечку из приюта по кличке Мос. Хозяйке удалось приручить пушистую малышку к рукам. А еще в новом доме Мос познакомилась с котом Дандером.

До этого застенчивая Мос почти год жила без домашнего тепла. И вот она попала туда, где ей были очень рады. Не только автор видео, но и ее кот отнеслись к новой соседке с большим вниманием и заботой.

Судя по видео, сначала Мос скрывалась от хозяйки, а постояльцу дома Дандеру она позволяла только наблюдать за собой. Но уже через неделю кошечка убедилась, что ей никто не причинит вреда. Вскоре Мос позволила себя погладить. А с Дандером у нее, кажется, завязались романтические отношения.