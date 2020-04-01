"Сколько людей заразились коронавирусом сегодня?" – с такого вопроса начинают свой день многие люди, напуганные неутешительной статистикой распространения эпидемии. Другим важнее знать не общие цифры, а положение дел в конкретных странах. Карта коронавируса как нельзя лучше и нагляднее справляется с этой задачей.



Наглядно увидеть то, насколько та или иная страна оказалась поражена пандемией, можно на карте коронавируса. Она обновляется в режиме онлайн и предоставляет самую свежую статистику на сегодняшний день.



Онлайн карта коронавируса в России

В удобной и доступной форме карта коронавируса показывает число заболевших, а цветовыми диаграммами демонстрирует соотношение тех, кто заразился, к тем, кто погиб от болезни, а также тех, кто от нее излечился. Для России она демонстрирует такую статистику по каждому региону нашей страны. Благодаря этому можно с одного взгляда понять, где ситуация с эпидемией достигла угрожающих масштабов, а какие субъекты болезнь затронула не сильно.

Онлайн карта коронавируса в мире

Последние новости показывают, что пик распространения коронавируса в мире имеет свойство смещаться. Если в самом начале наиболее подверженной эпидемии страной был Китай, в котором болезнь и проявила себя впервые, то затем удар пришелся на Италию, после чего наиболее пугающая ситуация сложилась в США.

Карта коронавируса в мире наглядно показывает, что несмотря на внушительное число заболевших в Китае, большинство из них уже выздоровели (зеленый ободок вокруг сферы с числом заразившихся). Похвастаться таким же соотношением пока не может ни одна другая страна.

Ситуация с распространением новой болезни меняется ежедневно. Данные поступают ежедневно в режиме онлайн. Узнать последние новости о числе заразившихся, погибших и выздоровевших от коронавируса можно в соответствующей статье "Дни.ру".

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