Наглядно увидеть то, насколько та или иная страна оказалась поражена пандемией, можно на карте коронавируса. Она обновляется в режиме онлайн и предоставляет самую свежую статистику на сегодняшний день.
Онлайн карта коронавируса в России
В удобной и доступной форме карта коронавируса показывает число заболевших, а цветовыми диаграммами демонстрирует соотношение тех, кто заразился, к тем, кто погиб от болезни, а также тех, кто от нее излечился. Для России она демонстрирует такую статистику по каждому региону нашей страны. Благодаря этому можно с одного взгляда понять, где ситуация с эпидемией достигла угрожающих масштабов, а какие субъекты болезнь затронула не сильно.
Онлайн карта коронавируса в мире
Последние новости показывают, что пик распространения коронавируса в мире имеет свойство смещаться. Если в самом начале наиболее подверженной эпидемии страной был Китай, в котором болезнь и проявила себя впервые, то затем удар пришелся на Италию, после чего наиболее пугающая ситуация сложилась в США.
Карта коронавируса в мире наглядно показывает, что несмотря на внушительное число заболевших в Китае, большинство из них уже выздоровели (зеленый ободок вокруг сферы с числом заразившихся). Похвастаться таким же соотношением пока не может ни одна другая страна.
Статистика коронавируса
Ситуация с распространением новой болезни меняется ежедневно. Данные поступают ежедневно в режиме онлайн. Узнать последние новости о числе заразившихся, погибших и выздоровевших от коронавируса можно в соответствующей статье "Дни.ру".
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
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