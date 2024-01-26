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Пятница 26 января

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Пара лошадей искупалась в открытом море – видео

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На коротком видео запечатлели радости братьев наших меньших. Посмотрите! Это удивительно!

Если вы давно не были в отпуске, поищите мотивацию в этом видео. Даже лошади развлекаются на море. Выглядит это просто фантастически!

На ютуб-канале ViralHog разместили кадры, на которых две резвые лошадки плещутся в морской воде. На пляже много народа, но присутствие парнокопытных, кажется, никого не смущает. Наоборот — все с восхищением разглядывают, как животные освежаются и наслаждаются купанием.

Когда одна из лошадок решила пройтись вдоль побережья, вторая остановилась и начала плескать в воде свое копытце. Похоже, веселая забава настолько понравилась лошади, что она забыла о большом количестве зрителей вокруг.


26 января 2024, 09:05
YouTube / @viralhog✓ Надежный источник

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Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
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Фото: Екатерина Ежова
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