Пара лошадей искупалась в открытом море – видео

На коротком видео запечатлели радости братьев наших меньших. Посмотрите! Это удивительно!

Если вы давно не были в отпуске, поищите мотивацию в этом видео. Даже лошади развлекаются на море. Выглядит это просто фантастически!

На ютуб-канале ViralHog разместили кадры, на которых две резвые лошадки плещутся в морской воде. На пляже много народа, но присутствие парнокопытных, кажется, никого не смущает. Наоборот — все с восхищением разглядывают, как животные освежаются и наслаждаются купанием.

Когда одна из лошадок решила пройтись вдоль побережья, вторая остановилась и начала плескать в воде свое копытце. Похоже, веселая забава настолько понравилась лошади, что она забыла о большом количестве зрителей вокруг.



