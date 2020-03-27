Коронавирус: приколы про COVID-19

Китайская инфекция шагает по планете. Однако, несмотря на неутешительную статистику, народ продолжает иронизировать над чумой XXI века. Приколы коронавирус, видимо, понимает по-своему и продолжает покорение мира, несмотря на все меры, которые принимает человечество.

Как и сотни лет назад, актуальными становятся именно те шутки, которые затрагивают важную в данный момент тему. Что ж, сейчас это именно коронавирус. Благодаря интернету юмор стал очень быстрым – уже завтра мы будем скучать от того, что сегодня вызывало смех. Веселые картинки про COVID-19 появляются в Сети примерно с той же скоростью, что и вирус распространяется по Земле. Думаете, про такое нельзя шутить? Комики с вами не согласятся.

"Карантин", "изоляция", "гречка", "удаленка", "вирус" – возможно, именно эти слова войдут в список самых популярных в 2020 году. Весельчаки в интернете решили не поддаваться панике. Вместо опустошения полок в ближайшем продуктовом они расчехлили Photoshop и отравились создавать новые мемы.

Редакция издания "Дни.ру" решила собрать для своих читателей лучшие приколы про коронавирус. Оставайтесь с нами – статья будет ежедневно обновляться!

Мешок гречки и километры туалетной бумаги

Особенной популярностью у народа пользуются вариации мемов на тему запасливых сограждан. Пользователи "Твиттера" иронизируют над пустыми полками в супермаркатах и представляют, что будут делать соотечественники с килограммами гречки. Охоту за рулонами бумаги для интимной гигиены высмеивают с особым рвением. Приколы коронавирус точно помогут победить.

Путешественник во времени: какой сейчас год?

Я: 2020

Путешественник во времени: до или после того, как гречка стала главной мировой валютой? — Евгений Риггель (@evriggel) March 22, 2020

Безопасность и самоизоляция

Большинство осознанных граждан пришли к мысли, что безопаснее всего будет самоизолироваться от китайской инфекции. Народ закупил защитные маски, санитайзеры для рук и предпочел бесконтактную доставку продуктов. Правда, изолироваться от мемов про коронавирус все же не получится.

А врачи предупредят, когда снова можно будет руки не мыть? — Сергей Д (@sd0107) March 23, 2020

Коронавирус и искусство pic.twitter.com/5S3XMGYEWj — Н и к о т и н к а с Б р о в я м и (@Yoghikitt) March 24, 2020

Минздрав рекомендует воздержаться от обкашливания вопросиков. — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) March 12, 2020

я за правильный карантин pic.twitter.com/qIJE1abBAC — просто Антонида (@nartsysska) March 19, 2020

"Удаленка" – как много в этом звуке

Большинство компаний перевели своих сотрудников на работу из дома. Многие стали жаловаться на то, что выполнять задачи, валяясь на диване, стало значительно сложнее. Веселые картинки про китайскую инфекцию и самоизоляцию с ноутбуком – отельная категория шуток. Приколы коронавирус преподносит и тем, чьи фирмы отказываются обеспечивать сотрудников home office.

Все компании переходят на удаленку.

Наша компания: pic.twitter.com/jE9zeAmm8I — Pavel Dmitrovich (@mahrhell) March 20, 2020

Так, погодите. Вы хотите сказать, что «удалённая работа» не значила, что я должна удалить всю работу из своего распорядка дня?.. — Ящерица с татуировкой Гагарина (@mementomorrigan) March 19, 2020

Офис в нынешних реалиях.



Никто:



Абсолютно никто: — Дашучено (@sikorochka) March 22, 2020

Черный юмор

Guilty pleasure, или постыдное удовольствие для пользователей "Твиттера" – посмеяться над тем, над чем обычно не принято. Такие мемы пользуются особой популярностью и набирают максимальное количество лайков. Шутки про коронавирус на грани фола – как говорится, и смех, и грех.

Учёные нашей Раши создали 6 вакцин от коронавируса! 4 вакцины знаю: подорожник, йод, клизму, зелёнку... Какие ещё 2, кто знает?! — Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) March 24, 2020

В России не боятся коронавируса, потому что здесь можно умереть от чего угодно. — крик мунка о помощи (@personjes) March 25, 2020

СМИ пишут, что из Питера в Италию выехали врачи.



Не понимаю, зачем? Можно ведь было просто скинуть текст молитвы против коронавируса����‍♀️ — PolinaPars (@PolinaPars) March 22, 2020

Результаты тестов на вирус:

Первый коронный, второй похоронный — Pavel Dmitrovich (@mahrhell) March 26, 2020

У принца Чарльза нашли коронавирус. А говорили, что короны ему не видать! — Радіо Марія (@mashathexplorer) March 25, 2020