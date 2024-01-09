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Любопытная лиса познакомилась с байкером на горном перевале (видео)

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Рыжая красавица оценила двухколесное транспортное средство. Пушистый зверек проследил за порядком.

Горнолыжный итальянский курорт в Доломитовых Альпах оказался под чутким контролем любопытной лисы. Байкер запечатлел хозяйку местности на перевале Пордой, пока она проверяла его "железного коня".

Любопытное животное принялось изучать незнакомый мотоцикл, слегка покусывая части его конструкции. Владелец транспорта вовремя заметил интерес зверька и снял его на видео. В процессе знакомства лиса дружелюбно приблизилась к мужчине и обнюхала его перчатку.

В комментариях к ролику на ютуб-канале ViralHog пользователи Сети написали, что животное выглядит голодным. К сожалению, никаких подробностей о состоянии лисы вместе с кадрами не разместили.

Отметим, что дикие представители фауны зачастую выходят к людям из леса, поскольку им не хватает питания в естественной среде. Активная вырубка деревьев и халатное отношение человечества к природе негативно сказываются на всей экосистеме.
9 января 2024, 00:01
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
YouTube / Viralhog✓ Надежный источник

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Волк Дунай в приюте для диких животных "Дом Айболита".Фото: Екатерина Ежова
Ловушки охотников — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Ловушки рыбаков — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Изъятый арсенал живодеров — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Филин и могильник, хищные птицы в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Чилийская белка Степан в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Марик в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Макс в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова

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