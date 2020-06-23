Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет

"Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет", – сказал президент в обращении к нации. При этом те, кто получил июньскую выплату, получат июльские деньги автоматически.
Также семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать три тысячи рублей на ребенка, а также повышенное пособие по безработице. Мера распространяется на июль и август, сообщил Путин.
Первый раз о выплатах семьям с детьми до 16 лет президент рассказал в обращении к россиянам 11 мая. Граждане начали получать выплаты с 1 июня. На эти цели государство направило 200 миллиардов рублей.
Кроме того, в обращении Путина к россиянам 24 июня президент сообщил об изменении ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей год. Речь идет только о тех доходах, которые превышают эту сумму. Дополнительные средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.
В обращении к россиянам Путин поблагодарил врачей, волонтеров, глав субъектов Федерации и городов за борьбу с коронавирусом. "Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни", – сказал президент.
Россия смогла быстро наладить собственное производство лекарств против инфекции, отметил глава государства. "Мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома", – заявил Путин в обращении к россиянам.
«Слишком много эти месяцы в себя вместили»: Путин обратился к гражданам страны, начав с подведения итогов борьбы с коронавирусом pic.twitter.com/jvywxKZgXu— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 23, 2020
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