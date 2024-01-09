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Вторник 9 января

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Пушистый хулиган по кличке Гендельф устроил дома переполох – видео

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Ох уж эти домашние питомцы! Вы только посмотрите, что натворил этот кот!

Пушистый хулиган по кличке Гендельф разбросал вещи в самых неожиданных местах и устроил дома переполох. Но и это еще не все – своенравный кот полез в оконную раму и прыгнул на скейтборд. Судя по видео, зверек с радостью прокатился на нем по комнате.

И как же ему понравилось! Возможно, именно такая безудержная энергия и настоящая свобода делают этого кота таким неповторимым и привлекательным.

Гендельф – истинный любитель крекеров. На видео сняли, что хулиган стал неудержимым, когда учуял запах главной вкусняшки. Кот нашел источник своего наслаждения, сел на задние лапы и с удовольствием опробовал лакомство. Удовлетворенный кот, наслаждаясь моментом, понял, что снова спровоцировал полный хаос в своем доме, но оставим это на следующую историю...

9 января 2024, 03:18
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
YouTube-канал "The Dodo"✓ Надежный источник

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