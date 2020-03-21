Коронавирус в Москве

Эпидемия коронавируса успела охватить весь мир. Случаи заражения фиксируются практически во всех странах света. Во многом очагами распространения болезни становятся крупные города, находящиеся на пересечении транспортных и пассажирских потоков. Москва относится именно к таким мегаполисам.



Московские новости

Информацию о числе зараженных, количестве выздоровевших и о жертвах пандемии в российской столице можно получить практически в режиме онлайн. Все ответственные службы приведены в режим повышенной готовности и активно борются с распространением коронавируса в Москве.

Сколько зараженных коронавирусом в Москве на сегодня

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в городе замеряется каждый день. По состоянию на 29 мая 2020 года показатели остановились на следующих отметках:

Заразились – 175 829

Умерли – 2 330

Выздоровели – 74 725

Слухи о том, что Москву закроют из-за коронавируса, а в самом городе будет действовать жесткий комендантский час, ходили уже давно. Однако реальность оказалась менее пугающей. Столичный власти велели закрыть все увеселительные заведения, детские кружки и клубы и попросили людям соблюдать режим самоизоляции ради собственной безопасности.

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