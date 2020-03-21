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Среда 19 августа

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Коронавирус в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Эпидемия коронавируса успела охватить весь мир. Случаи заражения фиксируются практически во всех странах света. Во многом очагами распространения болезни становятся крупные города, находящиеся на пересечении транспортных и пассажирских потоков. Москва относится именно к таким мегаполисам.

Московские новости

Информацию о числе зараженных, количестве выздоровевших и о жертвах пандемии в российской столице можно получить практически в режиме онлайн. Все ответственные службы приведены в режим повышенной готовности и активно борются с распространением коронавируса в Москве.

Сколько зараженных коронавирусом в Москве на сегодня

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в городе замеряется каждый день. По состоянию на 29 мая 2020 года показатели остановились на следующих отметках:

  • Заразились – 175 829
  • Умерли – 2 330
  • Выздоровели – 74 725

Карантин в Москве

Слухи о том, что Москву закроют из-за коронавируса, а в самом городе будет действовать жесткий комендантский час, ходили уже давно. Однако реальность оказалась менее пугающей. Столичный власти велели закрыть все увеселительные заведения, детские кружки и клубы и попросили людям соблюдать режим самоизоляции ради собственной безопасности.

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Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом

Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Прогноз по коронавирусу, который был сделан ранее, оказался верным, отметила главный государственный санитарный врач России. На Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость ковидом в столичном регионе значительно снижается.

В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы

В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Ранее амнистию по ковидным штрафам объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Власти российской столицы в период пандемии коронавируса предпринимали активные шаги по защите населения от опасного заболевания.

Собянин объявил амнистию по ковидным штрафам

Собянин объявил амнистию по ковидным штрафам
Собянин принял решение о выплате гражданам и бизнесу субсидий на компенсацию ковидных штрафов. В эпоху пандемии коронавируса власти Москвы приложили максимум усилий для защиты жителей и гостей российской столицы от опасной болезни.

"Можно снять маски": Собянин отменил ковидные ограничения в Москве

"Можно снять маски": Собянин отменил ковидные ограничения в Москве
С 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об отмене ковидных ограничений для граждан и бизнеса градоначальник сообщил в своем блоге.

Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита и культурно-досуговых учреждений

Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита и культурно-досуговых учреждений
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник подписал указ от отмене QR-кодов с 3 марта 2022 года. "Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться.

Карантин в московских школах полностью отменен

Карантин в московских школах полностью отменен
Сейчас классов на карантине в Москве нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в предыдущие дни доля классов на карантине не превышала 0,01%.

Поликлиники Москвы увеличили объемы плановой медпомощи

Поликлиники Москвы увеличили объемы плановой медпомощи
Еще восемь амбулаторных КТ-центров Москвы вернулись к приему плановых пациентов. Об этом в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Записаться на прием к дежурному врачу своей поликлиники можно онлайн – на портале mos.

В Москве к оказанию плановой и специализированной помощи для детей вернулись еще более 700 коек

В Москве к оказанию плановой и специализированной помощи для детей вернулись еще более 700 коек
Детские больницы Москвы продолжат наращивать объемы плановой помощи. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние две недели в столице снизилась госпитализация детей с ковидом на 80%, если сравнивать с данными на начало февраля.

Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве

Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сделал требование об удаленном режиме для работников предприятий рекомендательным и отменил блокировку транспортных карт пенсионеров. Ослабление ограничений стало возможным благодаря улучшению ситуации с коронавирусом в Москве. Градоначальник отметил устойчивое снижение заболеваемости "омикроном".

Треть пациентов с ОРВИ записываются к дежурному врачу онлайн

Треть пациентов с ОРВИ записываются к дежурному врачу онлайн
Москвичи с симптомами ОРВИ с января могут записаться к дежурному врачу через интернет. По записи специалистов посетили уже более 180 тысяч человек. В оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, то основная нагрузка во время волны заболеваемости штаммом "омикрон" легла на амбулаторное звено.

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