Путин ввел новые дополнительные выплаты из-за коронавируса

Коронавирус в России спровоцировал заметные сложности в экономической жизни страны, что потребовало определенной реакции властей. О новых выплатах из-за коронавируса во время своего очередного обращения сообщил Владимир Путин.

Продолжение: Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет

Выплаты в связи с коронавирусом помогли многим россиянам, оказавшимся в сложной ситуации. Уже действующие меры по поддержке населения Владимир Путин пообещал продлить.

До 15 сентября будут сохранены выплаты для социальных работников в связи с коронавирусом. "Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают", – объяснил Владимир Путин.

Кроме того, как сообщил российский лидер, планируется введение новых мер поддержки. В частности, повышенные выплаты будут использоваться для расчета отпускных, что отразится на размере получаемых денег.

Президент отметил, что за прошедшее время удалось выстроить систему выплат медикам, которые работают с больными коронавирусом. Изначально, напомнил он, в этой сфере наблюдались определенные проблемы, которые приходилось устранять буквально в ручном режиме.

В глобальном смысле пандемия уже успела оказать влияние на мировую экономику, последствия которой еще только предстоит оценить. Владимир Путин подчеркнул, что на наших глазах формируется новая реальность.

На фоне подобных перемен российская власть предпринимает шаги для поддержки простых людей, врачей и других медицинских работников, а также представителей малого и среднего бизнеса. И дополнительные выплаты из-за коронавируса, от которых Москва не собирается отказываться – один из таких факторов.