Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Четверг
26 марта
Лента новостей
15:29
Кто стал голосом сериала "Магомаев" на Первом канале
14:40
Принца Гарри мучат угрызения совести из-за больного коронавирусом отца
14:39
Князь Монако назвал первый необычный симптом коронавируса
14:19
В Подмосковье пожар унес жизнь человека
13:52
Народный артист России скончался в возрасте 69 лет после тяжелой болезни
13:26
Продлится годы: эксперт озвучил страшный прогноз по пандемии коронавируса
13:20
Живущий рядом с Папой Римским священник заболел коронавирусом
13:12
"Опустимся на самое дно": звезда сериала "СашаТаня" Гайдулян забаррикадировался в московской квартире
12:55
Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю
12:54
Как правильно организовать удаленную работу во время карантина
12:47
"Берегите своих родителей!": Собчак раскрыла подробности госпитализации матери
12:44
"Им было уже 40": росший в коммуналке Виторган о первой квартире звездных родителей
12:36
В центре Москвы мужчина попытался задушить рабочего из-за шума
12:23
Стало известно о прекращении авиасообщения России с другими странами
12:02
Показавший Брежневу Меладзе заинтриговал словами о скелете
11:59
Один ребенок погиб, двое пострадали: под Москвой произошел страшный пожар
11:55
Подхватил вирус: звезда кино и сериалов Роман Попов заразил всю съемочную группу
11:47
"Честь – представлять страну": Zivert заявила об участии в "Евровидении"
11:31
В России зафиксировано более 180 случаев коронавируса за сутки
11:29
Экс-президент футбольного клуба "Витесс" умер от коронавируса
11:17
"Черный лебедь" – феномен 2020 года
11:07
"Вне Москвы – это совершенно другая жизнь:" столичные звезды сериала "Паромщица" о работе в провинции
11:04
"Верх цинизма": Рудковская взвыла из-за наглой выходки
10:58
Найден первый зараженный коронавирусом
10:39
"Подрались из-за продуктов": Никита Панфилов столкнулся с безобразием в магазине
10:34
Истребитель Су-27 потерпел крушение в Черном море
10:31
Волочкова неожиданно рассекретила родство с Пугачевой
10:26
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
10:22
"Ну что, сволочи?": Кудрявцева обратилась к сидящим дома из-за коронавируса россиянам
10:16
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России
10:15
Мать Собчак сдала тест на коронавирус после известия о госпитализации
09:59
Известный актер откровенно о свадьбе с Татьяной Арнтгольц
09:53
"Не пугай!": неузнаваемый Фоменко шокировал народ жутким видом
09:52
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли из-за коронавируса
09:28
"Конченая наркоманка!": бессовестная Борисова соблазнила и увела у Кравец мужа-миллионера
09:27
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
09:09
После расставания с Прилучным Муцениеце собирает мусор на обочинах
09:04
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
08:51
"Нестерпимая боль": Ветлицкая подхватила вирус
08:50
Новые подробности сенсационного ухода Александра Домогарова
08:26
Гузеева сорвалась из-за едких нападок Харламова
08:00
В России готовятся к "взрывной" ситуации с коронавирусом
06:42
Какие лекарства нужно иметь дома для защиты от коронавируса
04:34
Звезда фильма "Жмурки" подцепила коронавирус после контакта с зараженным
02:35
Галкин не смог найти скважину Пугачевой
00:17
Малышева назвала срок окончания эпидемии коронавируса в России
22:11
В Петербурге мужчина получил ожоги лица при пожаре в коммунальной квартире
21:52
Задыхающегося Лещенко срочно перевели в реанимацию
21:49
Пресняков вывез всю семью в одно место
21:47
В московской больнице скончались двое пациентов с коронавирусом
21:35
В центре Петербурга троллейбус наехал на пенсионерку
21:29
Биологическая война: названа сенсационная причина пандемии коронавируса
21:29
Гороскоп на сегодня, 26 марта
21:19
Москвичи раскупили спортивные тренажеры из-за карантина
21:18
"Богиня!": постельные утехи Ходченковой взбудоражили народ
20:54
"Толкового ничего сейчас сказать не могу": Боярский убит трагическим известием
20:48
Кадони впервые заговорил о расставании с невестой
20:29
В Башкирии ребенок заразился коронавирусом
20:10
Обнаружение трупа младенца в лесу под Москвой обернулось серьезными последствиями
20:05
Кожевникова подвергла себя опасности из-за детища
20:04
"Русского человека спасут дачи": актер Петров заперся от вируса в загородном доме
20:04
Плевать на всех: прилетевшая с Мальдив Кафельникова сбежала с карантина на маникюр
19:57
"Мою семью это тоже не обошло": популярная актриса сериалов честно о раке
18:02
Коронавирус разрушил планы Фадеева
17:55
"Что-то не получается": Валерия не справляется на карантине
17:41
В Петербурге хулиганы бросили гранату в окно квартиры
17:37
Джиган показал странные игры с дочками и ножом
17:27
Ургант жестко надругался над Петросяном из-за рождения ребенка
17:14
Брежнева восхитила роскошным телом
16:46
Коронавирус назвали причиной глобального упадка
16:26
Путин объявил об экстренных мерах из-за коронавируса
16:24
"Проснулась с лихорадкой": Навка рассказала об ужасах коронавируса
16:04
Богомолов отругал беременную Собчак за работу в шоу "Док-Ток"
15:56
Россия получила новый статус из-за коронавируса
15:53
Эксперт объяснил необходимость отмены поездов из-за коронавируса
15:37
"Мужчин не находила": Михалкова о причинах ухода из "Уральских пельменей"
15:29
Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
15:25
Певица Слава сообщила о расставании с мужем
15:00
Объявлены жесткие меры против коронавируса в Москве
14:59
Lipton объединяет россиян в стремлении сохранить природу России
14:58
Бунт и хаос: обрисовано печальное будущее России из-за коронавируса
14:55
"Как в камере": находящийся на карантине Боярский взвыл от скуки
14:50
Новый поворот появился в истории с бездомными детьми Пригожина
14:41
Обращение Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса (видео)
14:32
В Подмосковье директор мебельного магазина похитил более миллиона рублей
14:29
Сильные чувства или наркотики? Звезда сериала "Великолепный век" ошеломила странной выходкой
14:14
Закрой рот: Борисову ждет многомиллионный штраф за болтовню в соцсетях
14:14
Песков трижды плюнул после вопроса о здоровье Путина
13:57
Названа неожиданная опасность фастфуда во время пандемии
13:57
Путин собрался выступить в связи с пандемией коронавируса
13:56
Умерла актриса Инна Макарова
13:52
СМИ: Принц Чарльз заразился коронавирусом
13:36
Скрывают? Лещенко не говорят результаты анализов на коронавирус
13:34
Слепнущая звезда "Ранеток" не попала к врачу из-за карантина
13:30
"Это не придумка": Познер сделал заявление о коронавирусе
13:22
Уточнены подробности смерти актера из сериала "Магомаев"
12:57
Рубль укрепился после падения
12:56
Буйнов о страшном диагнозе: Я безнадежный оптимист
12:53
"Мне тошно и мерзко!": супруга Венцеслава из "Дома-2" отказывается видеть мужа-изменщика
12:49
Принц Гарри бросил Маркл с ребенком и уехал к бывшей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Был с женой: кто инфицировал престарелого Лещенко
Певица Слава сообщила о расставании с мужем
Лещенко с женой экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
Галкин не смог найти скважину Пугачевой
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Потенциал есть": обнаружен новый очаг коронавируса
Шоу-бизнес
Том Хэнкс. Фото: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Микель Артета. Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com +16

Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Том Хэнкс. Фото: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Коронавирус держит в страхе весь мир. Он не щадит ни богатых, ни бедных, а заразиться им боится каждый. Мы собираем в одном репортаже информацию об известных личностях, которых не обошла стороной китайская зараза. Десятки звезд уже оказались в изоляции. Больные коронавирусом верят, что ученые скоро смогут им помочь. 

Продолжение: Князь Монако назвал первый необычный симптом коронавируса
прочитано 22235 раз

COVID-19 – возможно, этими буквами обозначат чуму XXI века, а пережившие пандемию будут рассказывать внукам, как запасались гречкой и туалетной бумагой. Шутки шутками, однако зараза буквально за пару месяцев разбила вдребезги привычную жизнь миллиардов людей.

ПО ТЕМЕ

Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса

 Коронавирус: последние новости

Сюжеты Коронавирус: последние новости

Пока нет вакцины от коварного недуга, больные коронавирусом могут надеяться только на собственный иммунитет. По состоянию на 23 марта число инфицированных в мире перевалило за отметку в 300 тысяч, почти 15 тысяч не выжили. Мы объединили в одном материале актеров, политиков, спортсменов и других знаменитостей, столкнувшихся с вирусом лицом к лицу. 

Том Хэнкс и Рита Уилсон, 63 года

Рита Уилсон. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com

12 марта актер сообщил своим подписчикам в "Инстаграм", что он и его жена после поездки в Австралию почувствовали недомогание. Тест на китайскую инфекцию оказался положительным. Пару положили в больницу, но вскоре выписали. 

Стоит отметить, что из-за возраста Том Хэнкс и Рита Уилсон находятся в группе риска, так как у пожилых людей заболевание протекает в более тяжелой форме с вероятностью летального исхода. Спустя неделю больные коронавирусом чувствуют себя значительно лучше, однако все еще жалуются на сильную слабость.

Ольга Куриленко, 40 лет

Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

"Девушка Бонда" сообщила 16 марта в своем инстаграм-аккаунте, что "подцепила" новую заразу. Как отметила актриса, из симптомов у нее присутствовали только температура и слабость, а вот кашля почти не было. Как и многие больные коронавирусом, никакого особого лечения артистка не получила.

Актрису отказались госпитализировать в одну из лондонских больниц, заявив, что они переполнены. Ей просто посоветовали пить парацетамол, чтобы "сбить" высокую температуру. Для поддержания иммунитета Ольга Куриленко каждый день принимает "коктейль" витаминов С, Е, Д, B5, куркумина и цинка. 

Кристофер Хивью, 41 год

Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

17 марта норвежский актер, известный по сериалу "Игра престолов", рассказал подписчикам в социальной сети "Инстаграм", что у него и его семьи диагностировали вирус COVID-19. Как уточнил мужчина, у него отличное здоровье, поэтому болезнь протекает в легкой форме. 

Актер вместе с родными изолировался дома и заверил, что проведет на карантине столько, сколько потребуется. Также он призвал подписчиков соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. 

Рэйчел Мэтьюз, 26 лет

Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Американская актриса 16 марта сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Позже она подробно расписала симптомы, которые сопровождали болезнь. В течение первых трех дней девушка чувствовала жар, ее знобило, была сильная слабость, присутствовали сложности с дыханием, а также не было аппетита.

Спустя неделю звезде стало легче, однако Рэйчел Мэтьюз до сих пор жалуется на сильную слабость, как и остальные больные коронавирусом. Известная по хоррору "Счастливый день смерти" актриса планирует оставаться на карантине до полного выздоровления. 

Индира Варма, 46 лет

Индира Варма. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com

Американская актриса Индира Варма сообщила своим подписчикам в инстаграм-аккаунте, что заразилась COVID-19. Больная коронавирусом заверила поклонников, что находится в изоляции. Она призвала фолловеров заботиться о здоровье и быть аккуратными. 

Женщина исполнила роль Элларии Сэнд в культовом сериале "Игра престолов". Также она задействована в чеховской пьесе "Чайка" в британской постановке, однако из-за пандемии спектакли пришлось отменить.  

Идрис Эльба, 47 лет

Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Британский актер 16 марта в своем твиттер-аккаунте признался, что вошел в число заразившихся новой инфекцией. Как и некоторые больные коронавирусом, мужчина отметил, что тест оказался положительным, несмотря на то, что у него не наблюдалось симптомов. 

Артист отправился на карантин и заверил поклонников, что будет держать их в курсе своего состояния. Идрис Эльба известен по ролям в таких фильмах, как "Рок-н-рольщик", "Большая игра", "Тихоокеанский рубеж" и "Тор". 

Князь Монако Альбер II, 62 года

Альбер II. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

О болезни сына голливудской актрисы Грейс Келли и князя Монако Ренье III стало известно 19 марта. Пресс-служба дворца сделала официальное заявление: тест на коронавирус у главы государства дал положительный результат.

В сообщении отмечается, что монаршей особе ничто не угрожает, он находится под постоянным надзором своего лечащего врача и медиков госпиталя "Принцессы Грейс". Князь продолжает работу из дома, регулярно поддерживая связь с членами кабинета и правительством.

Микель Артета, 37 лет

Микель Артета. Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com

13 марта появилась информация, что главный тренер футбольного клуба "Арсенал" заразился коронавирусом. Базу команды сразу же закрыли, а все, кто контактировал со спортсменом, отправились на двухнедельный карантин.

Микель Артета заявил, что очень расстроен прекращением тренировок. Мужчина решил пройти тест на китайскую инфекцию, когда почувствовал себя плохо. Он не ожидал увидеть положительный результат, как и многие больные коронавирусом. 

Ближайшие матчи "Арсенала" пришлось отменить. Пока неизвестно, когда работа лондонского клуба вернется в штатный режим. 

 Дмитрий Страхов, 24 года

Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com

У российского велогонщика команды "Газпром-РусВело" 10 марта диагностировали COVID-19. В этот момент мужчина находился в Абу-Даби, где должны были пройти соревнования "Тур ОАЭ".

Спортсмен заявил, что его госпитализировали в местную больницу, где провели дополнительные исследования. Однако результатов анализов Дмитрий Страхов не видел. Велогонщик признался, что симптомов не чувствовал, и они не появились до сих пор. 

Для лечения китайской заразы больному дают обычные противовирусные препараты. Мужчина надеется в скором времени покинуть госпиталь. 

Дэниэл Дэ Ким, 51 год

Дэниэл Дэ Ким. Фото: Felix H?rhager/dpa/www.globallookpress

В список звезд, больных коронавирусом, также вошел американский актер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким, прославившийся благодаря роли в сериале "Остаться в живых". Мужчина узнал о своем диагнозе 19 марта.

Ким рассказал поклонникам, что заразился инфекцией во время своего пребывания в Нью-Йорке, где он работал над новым телепроектом. Однако шоу, в котором актер должен был сыграть врача, закрыли из-за распространения заболевания.

Мужчина почувствовал себя плохо, когда летел домой на Гавайи: у него заболело горло и поднялась температура. По прибытии Ким сдал анализы на коронавирус, после чего изолировался от близких. В итоге тест оказался положительным.

Паоло Мальдини, 51 год

Еще одним заболевшим среди спортсменов стал семикратный чемпион Италии по футболу, бывший игрок и действующий технический директор клуба "Милан" Паоло Мальдини. 51-летний атлет, как и многие больные коронавирусом, соблюдает режим изоляции. 

Прежде, чем покинуть команду, Мальдинини выступал за "Милан" более 20 лет – с 1984 по 2009 год. Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Италии. Сейчас в клубе также играет его 18-летний сын Даниэль, который, к слову, тоже заразился вирусом.

Тем не менее, оба мужчины чувствует себя хорошо. Футболисты стараются не выходить из дома и не контактировать с другими людьми до полного выздоровления. 

Харви Вайнштейн, 68 лет

Харви Вайнштейн. Фото: John Lamparski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
22 марта в СМИ появилась информация о том, что бывший голливудский продюсер болен COVID-19. Харви Вайнштейн сейчас находится в тюрьме, мужчину изолировали еще 19 марта – в день его рождения. 

Как сообщается в прессе, в колонии строгого режима, где содержится заключенный, есть и другие больные коронавирусом. Пока что это еще один человек, которого также отправили на карантин. Неизвестно, успел ли заразиться кто-то из охраны. 

Напомним, Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилования и сексуальные домогательства к актрисам. Адвокаты требовали для подзащитного снизить срок, так как в силу возраста мужчина может попросту не дожить до освобождения. 

 Софи Грегуар-Трюдо, 44 года

Софи Грегуар-Трюдо. Фото: Claudio Santisteban/dpa/www.globallookpress.com

COVID-19 13 марта диагностировали у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Информация поступила из канцелярии политика. 

После рекомендаций врачей женщина сдала анализ на китайский вирус. Тест оказался положительным. Как сообщили СМИ, Софи чувствует себя хорошо, она находится на 14-дневном карантине вместе с мужем.

Жена премьера уверена: домашняя самоизоляция – ничто по сравнению с тем, через что проходят некоторые канадские семьи. Первая леди надеется, что сможет справиться с инфекцией, как и многие больные коронавирусом.

Ирене Монтеро, 32 года

Ирене Монтеро. Фото: Alvaro Hurtado/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Испанский политик сообщила 11 марта, что подхватила китайский вирус. Министр равных возможностей отправилась на домашний карантин. На всякий случай анализы на COVID-19 взяли у всего правительства.

Супруг Ирене Монтеро вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас также отправился в изоляцию. Пара чувствует себя удовлетворительно. 

Напомним, Испания находится на втором месте после Италии по числу жертв коронавируса. Число заразившихся – 33 089 (по данным на 23 марта). 

Альберто Чирио, 47 лет

Альберто Чирио. Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Об инфицировании главы итальянского Пьемонта стало известно в начале весны. Мужчина 8 марта сообщил СМИ, что подцепил COVID-19.

Альберто Чирио отметил, что он, как и многие больные коронавирусом, не чувствует симптомов. В целом политик описал свое состояние как хорошее. Мужчина отправился на карантин и продолжил работать из дома.

23 марта стало известно, что губернатор Пьемонта вылечился от инфекции нового типа. Об этом он сообщил в своем "Твиттере". Отметим, что Италия находится на первом месте по числу заразившихся и погибших от коронавируса. 

Никола Дзингаретти, 54 года

Никола Дзингаретти. Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

У лидера Демократической партии Италии в начале марта диагностировали коронавирус. Он сообщил в своем "Триттере", что чувствует себя хорошо, и отправился на карантин.

Мужчина продолжил работу из дома. Глава региона Лацио заявил, что Италия все еще занимает лидирующие позиции по числу заразившихся и погибших от китайской инфекции. Политик призвал граждан уважать правила и оставаться дома. 

Руди Гобер, 27 лет

Руди Гобер. Фото: He Changshan/Xinhua/www.globallookpress.com

Баскетболист HBA смеялся над коронавирусом и трогал микрофоны журналистов, чтобы доказать, что болезни не существует. Иронично, но спустя несколько дней после этого он сдал положительный тест на инфекцию.

Игрок команды "Юта Джаз" стал первым заразившимся в Национальной баскетбольной ассоциации. Мужчина написал в своем "Твиттере" о новых симптомах COVID-19. Оказывается, больные коронавирусом могут потерять обоняние и вкус. 

"Последние четыре дня я не чувствую запахов. У кого-нибудь было похожее?" уточнил он у фолловеров. 

Евангелос Маринакис, 52 года

Евангелос Маринакис. Фото: Lato Klodian/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com

Владелец футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест" в начале марта сообщил, что заразился COVID-19. Мужчина в своем инстаграм-аккаунте заявил, что "новый вирус посетил и его". 

Греческий бизнесмен отметил, что хорошо себя чувствует, так как следует указаниям медиков. Он пожелал всем здоровья и выразил надежду, что скоро это все закончится. 

Около двух недель мужчина провел в самоизоляции и в итоге смог вылечиться от китайской инфекции, как и многие другие больные коронавирусом. "Необходимо сохранять дисциплину и полностью выполнять указания правительства и врачей", – написал Маринакис на своей странице в инстаграм-аккаунте. 

Принц Чарльз, 71 год

Принц Чарльз. Фото: Guo Chen/Xinhua/www.globallookpress.com

25 марта СМИ сообщили, что британский наследник престола заразился китайской инфекцией. Издание Sky News со ссылкой на представителей дворца заявило, что тест Чарльза оказался положительным. 

Больной коронавирусом чувствует себя неплохо, у него слабые симптомы. У супруги монаршей особы диагноз не подтвердился. Сейчас пара находится в самоизоляции в доме в Шотландии. 

Однако пока неясно, как принц мог заболеть COVID-19. Королева приняла все возможные меры по борьбе с панедмией. Напомним, накануне она вместе с супругом и минимальным штатом прислуги покинула Лондон. 

Надин Доррис, 62 года

Надин Доррис. Фото: Simon Ford/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Заместитель министра здравоохранения Великобритании 6 марта почувствовала себя плохо, а 10 марта тест на коронавирус подтвердил наличие инфекции. Надин отправилась в самоизоляцию. 

Примечательно, что 5 марта она присутствовала в парламенте и провела несколько рабочих встреч. Женщина даже обменивалась рукопожатиями с премьер-министром Борисом Джонсоном. 

Иванна Сахно, 22 года

Иванна Сахно. Фото:instagram.com/ivannasakhno/

Звезда фильма "Тихоокеанский рубеж" сообщила, что заразилась вирусом нового типа. Девушка выложила в своем инстаграм-аккаунте сообщение, что ее тест на COVID-19 оказался положительным. 

Голливудская актриса украинского происхождения поделилась с подписчиками информацией, что признаки китайской инфекции у нее появились не сразу. Иванна почувствовала сначала боль в спине, потом в легких, у нее поднялась температура и открылось носовое кровотечение. 

Сахно пожелала поклонникам здоровья и попросила людей быть более внимательными друг к другу. Девушка, как и многие больные коронавирусом, призвала всех оставаться дома, даже если симптомов не наблюдается. 

Жанна Болотова, 78 лет

Жанна Болотова. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

25 марта стало известно, что советская актриса заразилась коронавирусом. Женщина подцепила инфекцию после общения с человеком, недавно прибывшим из Германии.

В силу возраста Жанна Болотова находится в группе риска. Было принято решение госпитализировать женщину в больницу в Коммунарке. 

Напомним, артистка снималась в таких картинах, как "Любить человека", "Опасный возраст", "Дом, в котором я живу". Особую популярность получила после участия в фильме "Жмурки". 

Автор: 26 марта 2020, 14:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коронавирус в России: толпы в магазинах и тотальный карантин

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Петр Ермаков
Ответить
Коронавирус
По данным информационной космической диагностики ИКД <цензура> при заражении коронавирусом поражаются клапан аорты сердца, альвеолы легких, нервы. Наиболее опасным состоянием является зашлакование вен клапана аорты сердца, когда зашлакованность вен доходит до критического уровня в 59%, что вызывает недостаточное открытие клапана и циркуляции крови. В первую очередь это касается пожилых людей, у которых уже вены значительно зашлакованы. Зашлакованность вен клапана, заражение коронавирусом и места его дислокации диагностируется только ИКД по фото больного. ИКД даются индивидуа
Вася Кузнецова
Ответить
Капец( Что в стране приключилось, правила меняют, воры категорически не хотят сваливать.. Тут еще и пандемия эта проклятая. На работе сократили, а как за квартиру платить!? Слава Богу, что наши зажравшиеся жулики хоть выплаты для простых людей сделали, мне приходит платеж раз в месяц 13 тыс., все зависит от вашей средней ЗП. Могут посчитать сразу за 2 мес.. Переходите на <цензура>
Евгений
Ответить
Здравствуйте!
Настраиваем Яндекс Директ и Таргетинг в соц.сетях под ключ.
Оплата за настройку фиксированная.
(обговаривается индивидуально, в зависимости от сложности проекта)

Наши услуги идеально подойдут для тех, у кого есть возможность обрабатывать больше лидов, чем имеется в данный момент.
Заинтересовало?
Свяжитесь с нами!
E-mail: <цензура>
Евгений
Ответить
Здравствуйте!
Настраиваем Яндекс Директ и Таргетинг в соц.сетях под ключ.
Оплата за настройку фиксированная.
(обговаривается индивидуально, в зависимости от сложности проекта)

Наши услуги идеально подойдут для тех, у кого есть возможность обрабатывать больше лидов, чем имеется в данный момент.
Заинтересовало?
Свяжитесь с нами!
E-mail: <цензура>
Евгений
Ответить
Здравствуйте!
Настраиваем Яндекс Директ и Таргетинг в соц.сетях под ключ.
Оплата за настройку фиксированная.
(обговаривается индивидуально, в зависимости от сложности проекта)

Наши услуги идеально подойдут для тех, у кого есть возможность обрабатывать больше лидов, чем имеется в данный момент.
Заинтересовало?
Свяжитесь с нами!
E-mail: <цензура>
HenryWeege
Ответить
Купи второй телевизор! О деньгах не беспокойся — теперь они у тебя будут.
<цензура>
Evgeny Didenko
Ответить
Мне что-то кажется . что это вирус придумал этот придурок и не навистник России Трамп!! Только он не подумал.что этот вирус и вне России проникнет. если это действительно Трамп придумал!
1

Популярные темы форума

Политика

Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

"Это совсем не скучно": Гребенщиков обратился к пожилым россиянам в связи с коронавирусом (видео)
Лещенко в реанимации спасают от коронавируса
Изменившаяся до неузнаваемости Оксана Федорова шокировала близких
"Мы счастливы и влюблены!": Каменских откровенно о личной жизни

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Новые подробности сенсационного ухода Александра Домогарова

Что будет с постановкой, неизвестно
Шоу-бизнес

"Нестерпимая боль": Ветлицкая подхватила вирус

Звезда находится в Испании
Шоу-бизнес

Гузеева сорвалась из-за едких нападок Харламова

Ведущая устала от шуток юмориста
Шоу-бизнес

Известный актер откровенно о свадьбе с Татьяной Арнтгольц

Артист дал откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 марта
Гороскоп на сегодня, 25 марта
Гороскоп на сегодня, 24 марта
Гороскоп на сегодня, 23 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+