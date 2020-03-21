Коронавирус в России

Многие эксперты ожидали, что распространение коронавируса в России начнется из-за наличия достаточно протяженной сухопутной границы с Китаем. Однако, как показали последние события, большинство случаев заражения были связаны, судя по всему, с поездками в Европу.
Долгое время эпидемия коронавируса обходила Россию стороной – в стране фиксировались лишь единичные случаи заражения. Однако уже сейчас болезнь была обнаружена почти во всех регионах, а счет заболевшим идет на тысячи.
Данные о новых заболевших можно отслеживать в режиме реального времени. Статистика говорит, что пока в нашей стране ситуация одна из самых привлекательных среди европейских стран. Точную цифру заразившихся в России на сегодня смотрите в нашей таблице.
Для того, чтобы остановить распространение эпидемии власти страны предпринимают целый комплекс мер. В своем обращении к россиянам Владимир Путин рассказал о введении выходной недели с 30 марта по 5 апреля и введении временных ограничений и других шагов, которые должны помочь не только побороть коронавирус, но и поддержать экономику страны в этот непростой период. Позже президент продлил этот режим до 30 апреля, а затем – до 11 мая включительно.
|Регион
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|175829
|2330
|74725
|Московская область
|37503
|400
|7333
|Санкт-Петербург
|15215
|178
|5113
|Нижегородская область
|9244
|89
|3466
|Свердловская область
|4923
|25
|1997
|Дагестан
|4704
|201
|4412
|Ростовская область
|4428
|36
|1590
|Красноярский край
|3985
|35
|864
|Калужская область
|3744
|31
|1364
|Краснодарский край
|3662
|31
|2521
|Тульская область
|3644
|33
|1673
|Брянская область
|3473
|31
|2006
|Рязанская область
|3358
|7
|894
|Мурманская область
|3136
|7
|1886
|Башкирия
|3105
|18
|1007
|Татарстан
|3079
|10
|2482
|Ярославская область
|2976
|14
|698
|Северная Осетия – Алания
|2858
|43
|1758
|Курская область
|2851
|10
|1251
|Тамбовская область
|2845
|7
|1030
|Саратовская область
|2840
|34
|1033
|Челябинская область
|2736
|16
|1180
|Волгоградская область
|2714
|18
|912
|Ленинградская область
|2713
|11
|1402
|Чувашия
|2709
|12
|1187
|Кабардино-Балкария
|2673
|14
|983
|Новосибирская область
|2596
|31
|1017
|Владимирская область
|2554
|20
|567
|Самарская область
|2485
|20
|892
|Ставропольский край
|2320
|45
|991
|ЯНАО
|2280
|9
|898
|Ульяновская область
|2271
|8
|634
|Пензенская область
|2155
|17
|1681
|Орловская область
|2147
|24
|1094
|Белгородская область
|2140
|18
|805
|ХМАО
|2133
|17
|728
|Смоленская область
|2024
|30
|705
|Ингушетия
|2000
|50
|809
|Липецкая область
|1976
|5
|674
|Хабаровский край
|1959
|11
|925
|Приморский край
|1893
|18
|945
|Воронежская область
|1857
|16
|1342
|Оренбургская область
|1826
|6
|1196
|Мордовия
|1820
|12
|738
|Ивановская область
|1813
|18
|707
|Алтайский край
|1708
|12
|732
|Саха (Якутия)
|1705
|8
|770
|Марий Эл
|1689
|11
|1326
|Иркутская область
|1660
|11
|305
|Астраханская область
|1654
|15
|855
|Архангельская область
|1638
|5
|543
|Пермский край
|1586
|20
|1004
|Тюменская область
|1580
|7
|783
|Кировская область
|1551
|13
|890
|Тверская область
|1517
|22
|1024
|Бурятия
|1438
|10
|741
|Калининградская область
|1409
|24
|593
|Омская область
|1268
|18
|313
|Коми
|1262
|23
|667
|Чечня
|1192
|13
|787
|Новгородская область
|1167
|7
|361
|Забайкальский край
|1019
|18
|470
|Калмыкия
|999
|14
|450
|Карачаево-Черкессия
|951
|5
|296
|Тыва
|942
|2
|86
|Хакасия
|910
|10
|531
|Вологодская область
|860
|7
|320
|Адыгея
|794
|9
|332
|Камчасткий край
|759
|8
|289
|Псковская область
|723
|10
|306
|Костромская область
|691
|9
|371
|Томская область
|645
|11
|279
|Удмуртия
|605
|12
|395
|Кемеровская область
|482
|7
|198
|Амурская область
|461
|5
|151
|Карелия
|382
|1
|156
|Крым
|361
|3
|217
|Еврейская автономная область
|288
|3
|184
|Магаданская область
|238
|3
|173
|Курганская область
|202
|0
|94
|Севастополь
|161
|3
|125
|Алтай
|110
|0
|61
|Сахалинская область
|94
|0
|53
|Чукотский автономный округ
|73
|1
|50
|Ненецкий автономный округ
|69
|0
|12
|Итого
|388039
|4376
159408
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