Коронавирус в России

Многие эксперты ожидали, что распространение коронавируса в России начнется из-за наличия достаточно протяженной сухопутной границы с Китаем. Однако, как показали последние события, большинство случаев заражения были связаны, судя по всему, с поездками в Европу.



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Долгое время эпидемия коронавируса обходила Россию стороной – в стране фиксировались лишь единичные случаи заражения. Однако уже сейчас болезнь была обнаружена почти во всех регионах, а счет заболевшим идет на тысячи.

Сколько человек заболели коронавирусом на сегодня

Данные о новых заболевших можно отслеживать в режиме реального времени. Статистика говорит, что пока в нашей стране ситуация одна из самых привлекательных среди европейских стран. Точную цифру заразившихся в России на сегодня смотрите в нашей таблице.

Борьба с коронавирусом

Для того, чтобы остановить распространение эпидемии власти страны предпринимают целый комплекс мер. В своем обращении к россиянам Владимир Путин рассказал о введении выходной недели с 30 марта по 5 апреля и введении временных ограничений и других шагов, которые должны помочь не только побороть коронавирус, но и поддержать экономику страны в этот непростой период. Позже президент продлил этот режим до 30 апреля, а затем – до 11 мая включительно.

Статистика коронавируса в России

Регион Заболели Умерли Выздоровели Москва 175829 2330 74725 Московская область 37503 400 7333 Санкт-Петербург 15215 178 5113 Нижегородская область 9244 89 3466 Свердловская область 4923 25 1997 Дагестан 4704 201 4412 Ростовская область 4428 36 1590 Красноярский край 3985 35 864 Калужская область 3744 31 1364 Краснодарский край 3662 31 2521 Тульская область 3644 33 1673 Брянская область 3473 31 2006 Рязанская область 3358 7 894 Мурманская область 3136 7 1886 Башкирия 3105 18 1007 Татарстан 3079 10 2482 Ярославская область 2976 14 698 Северная Осетия – Алания 2858 43 1758 Курская область 2851 10 1251 Тамбовская область 2845 7 1030 Саратовская область 2840 34 1033 Челябинская область 2736 16 1180 Волгоградская область 2714 18 912 Ленинградская область 2713 11 1402 Чувашия 2709 12 1187 Кабардино-Балкария 2673 14 983 Новосибирская область 2596 31 1017 Владимирская область 2554 20 567 Самарская область 2485 20 892 Ставропольский край 2320 45 991 ЯНАО 2280 9 898 Ульяновская область 2271 8 634 Пензенская область 2155 17 1681 Орловская область 2147 24 1094 Белгородская область 2140 18 805 ХМАО 2133 17 728 Смоленская область 2024 30 705 Ингушетия 2000 50 809 Липецкая область 1976 5 674 Хабаровский край 1959 11 925 Приморский край 1893 18 945 Воронежская область 1857 16 1342 Оренбургская область 1826 6 1196 Мордовия 1820 12 738 Ивановская область 1813 18 707 Алтайский край 1708 12 732 Саха (Якутия) 1705 8 770 Марий Эл 1689 11 1326 Иркутская область 1660 11 305 Астраханская область 1654 15 855 Архангельская область 1638 5 543 Пермский край 1586 20 1004 Тюменская область 1580 7 783 Кировская область 1551 13 890 Тверская область 1517 22 1024 Бурятия 1438 10 741 Калининградская область 1409 24 593 Омская область 1268 18 313 Коми 1262 23 667 Чечня 1192 13 787 Новгородская область 1167 7 361 Забайкальский край 1019 18 470 Калмыкия 999 14 450 Карачаево-Черкессия 951 5 296 Тыва 942 2 86 Хакасия 910 10 531 Вологодская область 860 7 320 Адыгея 794 9 332 Камчасткий край 759 8 289 Псковская область 723 10 306 Костромская область 691 9 371 Томская область 645 11 279 Удмуртия 605 12 395 Кемеровская область 482 7 198 Амурская область 461 5 151 Карелия 382 1 156 Крым 361 3 217 Еврейская автономная область 288 3 184 Магаданская область 238 3 173 Курганская область 202 0 94 Севастополь 161 3 125 Алтай 110 0 61 Сахалинская область 94 0 53 Чукотский автономный округ 73 1 50 Ненецкий автономный округ 69 0 12 Итого 388039 4376 159408

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