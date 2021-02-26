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Коронавирус в России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Многие эксперты ожидали, что распространение коронавируса в России начнется из-за наличия достаточно протяженной сухопутной границы с Китаем. Однако, как показали последние события, большинство случаев заражения были связаны, судя по всему, с поездками в Европу.

Последние новости

Долгое время эпидемия коронавируса обходила Россию стороной – в стране фиксировались лишь единичные случаи заражения. Однако уже сейчас болезнь была обнаружена почти во всех регионах, а счет заболевшим идет на тысячи.

Сколько человек заболели коронавирусом на сегодня

Данные о новых заболевших можно отслеживать в режиме реального времени. Статистика говорит, что пока в нашей стране ситуация одна из самых привлекательных среди европейских стран. Точную цифру заразившихся в России на сегодня смотрите в нашей таблице.

Борьба с коронавирусом

Для того, чтобы остановить распространение эпидемии власти страны предпринимают целый комплекс мер. В своем обращении к россиянам Владимир Путин рассказал о введении выходной недели с 30 марта по 5 апреля и введении временных ограничений и других шагов, которые должны помочь не только побороть коронавирус, но и поддержать экономику страны в этот непростой период. Позже президент продлил этот режим до 30 апреля, а затем – до 11 мая включительно.

Статистика коронавируса в России

РегионЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва175829233074725
Московская область375034007333
Санкт-Петербург152151785113
Нижегородская область9244893466
Свердловская область4923251997
Дагестан47042014412
Ростовская область4428361590
Красноярский край398535864
Калужская область3744311364
Краснодарский край3662312521
Тульская область3644331673
Брянская область3473312006
Рязанская область33587894
Мурманская область313671886
Башкирия3105181007
Татарстан3079102482
Ярославская область297614698
Северная Осетия – Алания2858431758
Курская область2851101251
Тамбовская область284571030
Саратовская область2840341033
Челябинская область2736161180
Волгоградская область271418912
Ленинградская область2713111402
Чувашия2709121187
Кабардино-Балкария267314983
Новосибирская область2596311017
Владимирская область255420567
Самарская область248520892
Ставропольский край232045991
ЯНАО22809898
Ульяновская область22718634
Пензенская область2155171681
Орловская область2147241094
Белгородская область214018805
ХМАО213317728
Смоленская область202430705
Ингушетия200050809
Липецкая область19765674
Хабаровский край195911925
Приморский край189318945
Воронежская область1857161342
Оренбургская область182661196
Мордовия182012738
Ивановская область181318707
Алтайский край170812732
Саха (Якутия)17058770
Марий Эл1689111326
Иркутская область166011305
Астраханская область165415855
Архангельская область16385543
Пермский край1586201004
Тюменская область15807783
Кировская область155113890
Тверская область1517221024
Бурятия143810741
Калининградская область140924593
Омская область126818313
Коми126223667
Чечня119213787
Новгородская область11677361
Забайкальский край101918470
Калмыкия99914450
Карачаево-Черкессия9515296
Тыва942286
Хакасия91010531
Вологодская область8607320
Адыгея7949332
Камчасткий край7598289
Псковская область72310306
Костромская область6919371
Томская область64511279
Удмуртия60512395
Кемеровская область4827198
Амурская область4615151
Карелия3821156
Крым3613217
Еврейская автономная область2883184
Магаданская область2383173
Курганская область202094
Севастополь1613125
Алтай110061
Сахалинская область94053
Чукотский автономный округ73150
Ненецкий автономный округ69012
Итого3880394376

159408

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