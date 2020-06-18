Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Четверг
18 июня
Лента новостей
11:07
"Безумно жалко": партнерша откровенно о болезни Михаила Ефремова
10:53
Павел Майков из "Бригады" потребовал отстать от Михаила Ефремова: С карканьем слетелись "ангелы"
10:52
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
10:44
Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 790 зараженных
10:36
О жизни и драмах Таисии Повалий снимут художественный фильм
10:32
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
10:18
"С годами только хорошеет": Ковальчук похвасталась роскошным телом
10:09
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
09:57
Позорный ляп Трампа прогремел на весь мир
09:49
Губерниев упрекнул поддерживающих Ефремова знаменитостей: Не говорят самое важное!
09:43
Счастливый Николай Цискаридзе показал ребенка: С первой минуты я называю его чудом!
09:24
Играющий яйцами сын довел до исступления кричащую Жасмин
09:16
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
09:15
Американский экономист предсказал крах доллара
08:58
Россиян предупредили об аномальном похолодании
08:52
Родившая жена Александра Малинина сильно располнела
08:51
"Рыли землю на могиле": близкие сделали заявление о паломничестве к Началовой
08:41
За сутки в Москве умерли 49 пациентов с коронаврусом
08:35
В России обсуждают введение налога для богатых
08:23
Мусоропроводы во всех домах в России предложили заварить
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июня 2020 года
04:01
"Папина доча": народ ахнул от маленькой наследницы Нюши
02:03
Замужнюю и многодетную Меган Фокс застукали целующейся с любовником
23:54
"Немножко пострадала": Бледанс поласкала обнаженную грудь на камеру и получила травму
21:32
Известный спортсмен объяснил, почему Лукашенко не ввел карантин в Белоруссии
21:11
Рассказавший об изнасиловании Костюшкин раскрыл цель своего признания
20:33
"Хочу бухать": 16-летняя внучка Кобзона согласилась на попойку с незнакомцем
20:12
Канделаки набросилась на Собчак за оскорбления: "Расово верные" люди вещают
19:50
"Не могу больше видеть": Цискаридзе призвал прекратить поливать грязью оступившегося Ефремова
19:43
Российский рыбак погиб из-за неудачного закидывания удочки
19:35
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:29
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:09
Представитель семьи погибшего в аварии с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию
19:01
"Ей пора передохнуть": Солнцев дал под дых болтливой Собчак
18:35
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП
18:05
Семья погибшего в ДТП с пьяным Ефремовым готова обсудить компенсацию
18:02
Врач рассказал о способе завязать с курением с помощью воды
18:01
Супруга Малинина раскрыла секрет счастливого брака
17:54
Постоянно беременной звезде "Сватов" Железняк предложили усыновить ребенка из Эфиопии
17:33
В Москве побит 128-летний температурный рекорд
17:29
Победительница шоу "Холостяк" сделала заявление о расставании с Криворотовым
17:09
Ольгу Бузову обвинили в плагиате
17:08
Корчевников сказал о симпатии к Ковальчук на фоне слухов о тайном браке
17:04
"С сердцем у него плохо": близкая к Ефремову женщина рассказала о состоянии артиста
16:56
Онколог рассказал, кто чаще болеет раком
16:54
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
16:43
Поставили на колени: двое мужчин губками обработали пятую точку Собчак
16:29
Девушку избили в метро Москвы за безобидное замечание
16:24
В день 56-летия звезда "Друзей" Кортни Кокс показала роскошное тело в бикини
16:17
Любовь Успенская пришла в "Дом-2"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Названо место похорон Леонида Куравлева
"Ему плохо, почти не ест": адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера под домашним арестом
"Мишу надо уберечь": в "Современнике" вступились за устроившего пьяное ДТП Ефремова
"С сердцем у него плохо": близкая к Ефремову женщина рассказала о состоянии артиста
Закопала и забыла: Божена Рынска плюнула на могилу мужа-самоубийцы
Политика
Борис Джонсон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Питер Даттон. Фото: commons.wikimedia.org/Australian Embassy Jakarta Никола Дзингаретти. Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Франк Риестер. Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Альбер II. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Ирене Монтеро. Фото: Alvaro Hurtado/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Принц Чарльз. Фото: Guo Chen/Xinhua/www.globallookpress.com +10

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

Борис Джонсон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Уханьскому коронавирусу безразличны чины и регалии. Под тяжелый каток пандемии попали азиатские, западные страны, и вместе с простыми гражданами инфицированными оказались многие влиятельные политики и чиновники. Кто из сильных мира сего пострадал от COVID-19 – в материале "Дни.ру".   
прочитано 44999 раз

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В четверг, 30 апреля, стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина. Временно исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам Мишустина, правительство продолжит работу в штатном режиме. Премьер намерен контактировать со своими заместителями и министрами по телефону и видеосвязи.

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что премьер-министр идет на поправку. Он выразил надежду, что с 18 мая Михаил Мишустин сможет вернуться на работу.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом. Представитель Кремля госпитализирован.

Ольга Любимова

Ольга Любимова. Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Вслед за Михаилом Мишустиным коронавирусом заразилась министр культуры Ольга Любимова. В пресс-службе ведомства сообщили, что болезнь у нее протекает в легкой форме, госпитализации пока не требуется.

14 мая Любимова сообщила, что вылечилась от коронавируса и вернулась к работе. "К счастью, болезнь протекала в легкой форме", – сказала пресс-секретарь министра культуры.

Валерий Фальков

Валерий Фальков Фото: utmn.ru/via Global Look Press/www.globallookpress.com

О заболевании министра образования и науки Валерия Фалькова сообщил 14 мая президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий. "Не секрет, Валерий Николаевич, перенес коронавирус, переболел", – сказал глава государства и спросил руководителя ведомства о самочувствии. Чиновник ответил, что поправился и включился в работу.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: ЧГТРК "Грозный"/ТАСС

В четверг, 21 мая, российские СМИ сообщили о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус. Якобы политик находится в одной из московских больниц. Позже Кадыров опроверг сообщения о болезни и заявил, что абсолютно здоров.

Сообщалось также, что коронавирус подозревают у помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева. Однако эта информация была опровергнута.

Александр Бречалов

Александр Бречалов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

27 мая стало известно о заражении коронавирусом главы Удмуртии Александра Бречалова. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что сдал положительный тест.

По словам Бречалова, у него минимальный круг контактных лиц, пока у них отрицательные результаты. "Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая", – рассказал политик.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

18 июня пришла новость о заражении коронавирусом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Последнее время бывший глава государства находился на удаленной работе.

Сейчас политик находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. На официальном сайте Назарбаева сообщили, что поводов для беспокойства нет.

Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Положительный тест на коронавирус сдал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В видеообращении на Facebook он сообщил, что болезнь протекает бессимптомно. Инфекцию подхватили и члены его семьи.

По мнению Пашиняна, он мог заразиться коронавирусом во время переговоров. "Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток", – отметил премьер-министр.

Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

О заражении коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил 27 марта. Анализы он решил сдать после того, как появилась температура и кашель – первые симптомы COVID-19.

В своем "Твиттер" глава правительства рассказал, что самоизолировался и работает из дома. Он поблагодари всех, кто помогает Великобритании справляться с напастью и отметил, что страна победит коронавирус, если граждане будут следовать указаниям властей.

Однако вечерние новости 5 апреля заставили британцев изрядно понервничать. Ряд СМИ сообщили, что состояние 55-летнего премьер-министра не улучшается и что по рекомендации лечащего врача политика доставили в больницу. Позже журналисты заявили, что главу правительства Ее Величество экстренно госпитализировали и готовятся подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

На следующий день в окружении Бориса Джонсона опровергли тревожные сообщения. Заявление о подключении премьера к аппаратур ИВЛ там назвали дезинформацией. Ночь в госпитале политик провел комфортно, у него остается температура и сухой кашель, рассказали его представители.

13 апреля СМИ сообщили о выздоровлении Бориса Джонсона. По признанию политика, он находился на грани жизни и смерти.

Надин Доррис

Надин Доррис. Фото: Simon Ford/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Вероятно, Борис Джонсон мог заразиться коронавирусом от министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. Уханьскую инфекцию у нее обнаружили 10 марта.

До этого 62-летний политик активно проводила рабочие встречи и присутствовала в парламенте. Также она обменивалась рукопожатиями с Борисом Джонсоном.

Принц Чарльз

Принц Чарльз. Фото: Guo Chen/Xinhua/www.globallookpress.com

Не обошел стороной COVID-19 и особей голубой крови. 25 марта британские СМИ сообщили о заражении коронавирусом 71-летнего принца Чарльза – наследника британской короны.

Серьезно болезнь в организме Чарльза себя не проявила, он отделался легкими симптомами. Принц самоизолировался в доме в Шотландии, а 30 марта британские СМИ сообщили, что он полностью здоров. Что касается королевы Елизаветы II, то она с супругом предусмотрительно покинула Лондон.

Князь Монако Альбер II

Альбер II. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

19 марта стало известно о заражении коронавирусом князя Монако Альбера II. Пресс-служба дворца сделала официальное заявление: тест на коронавирус у монаршей особы дал положительный результат.

Как и у Чарльза, болезнь у 62-летнего Альбера протекала легко. Все это время он находился под наблюдением лечащего врача. Князь продолжал работать из дома и поддерживал связь с правительством. В начале апреля стало известно о его полном выздоровлении.

Франк Риестер

Франк Риестер. Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Заражение коронавирусом выявили и у 46-летнего министра культуры Франции Франка Риестера. Заболевание у политика прошло бессимптомно, он чувствовал себя хорошо. Мужчину отправили на домашний карантин. Вероятно, министр заразился во время посещения парламента, где ранее диагностировали несколько случаев COVID-19.

Никола Дзингаретти

Никола Дзингаретти. Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Коронавирусом лидер Демократической партии Италии Никола Дзингаретти заразился в начале марта. Заболевание протекало в легкой форме. "Это случилось, у меня также коронавирус. Все хорошо, поэтому дома нахожусь на карантине. Отсюда я продолжу делать то, что могу", ‒ цитирует 54-летнего политика издание The Guardian.

Ирене Монтеро

Ирене Монтеро. Фото: Alvaro Hurtado/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Министр равных возможностей Испании стала самой молодой из заразившихся коронавирусом политиков – ей 32 года. Глава ведомства отправилась на домашний карантин и продолжила работу.

Питер Даттон

Питер Даттон. Фото: commons.wikimedia.org/Australian Embassy Jakarta

О заражении 49-летнего министра иностранных дел Австралии Питера Даттона СМИ сообщили 13 марта. Политик проснулся с температурой и болью в горле. Главу МИД немедленно доставили в больницу, заболевание COVID-19 прошло в легкой форме.

Али Лариджани

Али Лариджани. Фото: duma.gov.ru

В Иране тоже неспокойно. Коронавирусом заразился председатель меджлиса (парламента) Али Лариджани. Он стал самым высокопоставленным чиновником республики, подхватившим COVID-19.

Кроме того, сообщалось о заражении главы иранской целевой группы по борьбе с коронавирусом Ирая Арирчи и 20 парламентариев. Двое из них скончались.

Почему политики заражаются коронавирусом

Политики – публичные персоны, они контактируют с большим количеством людей и жмут друг другу руки. В этом одна из причин, почему сильные мира сего тоже заражаются коронавирусом, считает профессор биологии Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Балу.

Еще одна причина в том, что многие политики находятся в почтенном возрасте, то есть в зоне риска. Чем старше человек, тем больше у него шансов заразиться коронавирусом, сказал эксперт в комментарии изданию Time.

Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды

Автор: 18 июня 2020, 10:52

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины
Политолог не исключил досрочных выборов президента Украины
Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах
Умер отец Порошенко

Шоу-бизнес

"Безумно жалко": партнерша откровенно о болезни Михаила Ефремова
О жизни и драмах Таисии Повалий снимут художественный фильм
"С годами только хорошеет": Ковальчук похвасталась роскошным телом
Губерниев упрекнул поддерживающих Ефремова знаменитостей: Не говорят самое важное!

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Рыли землю на могиле": близкие сделали заявление о паломничестве к Началовой

"Заряжают" ли тут воду сегодня
Шоу-бизнес

Губерниев упрекнул поддерживающих Ефремова знаменитостей: Не говорят самое важное!

Комментатор изучает мнения публичных людей об аварии
Шоу-бизнес

Счастливый Николай Цискаридзе показал ребенка: С первой минуты я называю его чудом!

Мужчина поделился радостью
Шоу-бизнес

"С годами только хорошеет": Ковальчук похвасталась роскошным телом

На днях актрисе исполнилось 43

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности
"Что за бред": Тутберидзе резко высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Овечкин скучает по русскому менталитету

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+