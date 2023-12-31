Обращение Путина 2024: президент поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам. Речь президента была записана на фоне Кремля.



В начале поздравления с новым 2024-м годом Владимир Путин отметил, что совсем скоро уходящий год станет частью истории, а народу предстоит идти вперед и созидать будущее. Трансляция обращения главы государства велась на Камчатке, где уже наступил Новый год.

Президент заявил, что в 2023 году россияне напряженно трудились и многое сделали. По словам главнокомандующего, главное, что объединяет Россию, это судьба Отечества. Речь идет о понимании значимости того исторического этапа, через который проходит страна, а также тех целей, которые стоят перед обществом.

"Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих. От нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество", — сообщил Владимир Владимирович.

Российский лидер напомнил, что 2024-й год объявлен в России Годом семьи. Настоящая семья, по словам главы государства, это та, где растут дети, царят внимание, душевная теплота и забота о родителях.