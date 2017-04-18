Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре

В Большом театре состоялась кинопремьера. Режиссер Валерий Тодоровский презентовал фильм "Большой", повествующий о непростых буднях танцовщиков балета. Главные роли исполнили Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина, а также балерины Маргарита Симонова и Анна Исаева. Посмотреть картину пришли не только представители шоу-бизнеса, но и высокие чины – министр культуры РФ Владимир Мединский, зампредседатель правительства РФ Ольга Голодец, гендиректор Большого театра Владимир Урин, член Попечительского совета театра, миллиардер Роман Абрамович. Однако особое внимание прессы привлекла к себе бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева, выбравшая для выхода в свет смелое платье с головокружительным декольте.