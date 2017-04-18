Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре

Пересильд восхитила своим декольте до пупа Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Как после пластики менялась Вера Алентова Ледниковый период

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Алла Пугачева снова станет бабушкой
партнеры
Среда 19 апреля
Лента новостей
18:13
Названа дата празднования 870-летия Москвы
18:08
Как компенсировать недостаток красоты
17:47
Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи
17:46
Россия высмеяла Порошенко из-за крокодила
17:46
Законопроект о реновации хрущевок ждет первое чтение в Госдуме
17:38
Новая девушка миллиардера Рыболовлева моложе дочери
17:25
Самые известные мажоры Москвы
17:08
Россия лишила Эрдогана последних помидоров
17:02
Москва отвесила Киеву пощечину в ООН
16:56
Самые красивые женщины в мире
16:56
52-летняя Алена Апина снялась в порно после развода
16:52
Девушка выбила зубы во время прыжка с тарзанки (видео)
16:34
"ЕР" хочет открытых финансовых отношений регионов с центром
16:20
В московском автосалоне обстреляли покупателя
16:12
Неугомонные старые девы учинили новую атаку на Сябитову
16:11
Ядерный танк "Армата" привел Запад в ужас
16:03
Барановская влюбилась после "Ледникового периода"
15:41
На юго-востоке Москвы найдены тела двух человек
15:37
Цукерберг зажал значок Марии Захаровой
15:35
Готовившие теракт боевики устроили перестрелку с ФСБ
15:21
Греф попрыгал с Водяновой
15:12
Застройщики провалили программу ЖРС в Татарстане
15:02
Рудковская запретила обсуждать ее крашеного сына
14:56
Королева красоты из Карелии спрятала iPhone в нижнем белье
14:54
Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
14:51
Антарктику показали глазами кита (видео)
14:49
Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA
14:41
Мама прорыдала шесть часов из-за Лизы Боярской
14:34
Медведев пообещал рост зарплат и инвестиций
14:30
Свекольный сок признан эликсиром молодости
14:27
Ясновидящий назвал дату начала Третьей мировой
14:21
Василий Степанов объяснил свое решение уйти из жизни
14:12
Эрдоган готовит России новую подножку
14:01
Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"
13:57
Генерал МВД объявил войну столичным мажорам
13:57
В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик
13:55
Под Владимиром ликвидировали двух террористов
13:48
Медведев припомнил слова Черчилля о налогах
13:44
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
13:42
На юге Москвы пенсионер убил жену
13:33
Что случилось с внешностью Марии Кожевниковой
13:27
Украинских туристов отправят в неизвестность
13:24
У звезды "Дома-2" арестовали автомобиль
13:20
Босоногий депутат устроил истерику в мэрии (видео)
13:15
Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье
13:14
В Госдуме Медведев вспомнил Суворова
13:11
Россияне готовятся к крупному звездопаду
13:07
Медведев пообещал помощь потерявшим работу россиянам
12:51
В Алеппо прогремел мощный взрыв
12:48
Выплаты детских пособий предлагают продлить
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
Захарова в мини-шортах возбудила россиян
Детям страшно за Никиту Джигурду
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 18, 2017
просмотры: 123

Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре

567

В Большом театре состоялась кинопремьера. Режиссер Валерий Тодоровский презентовал фильм "Большой", повествующий о непростых буднях танцовщиков балета. Главные роли исполнили Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина, а также балерины Маргарита Симонова и Анна Исаева. Посмотреть картину пришли не только представители шоу-бизнеса, но и высокие чины – министр культуры РФ Владимир Мединский, зампредседатель правительства РФ Ольга Голодец, гендиректор Большого театра Владимир Урин, член Попечительского совета театра, миллиардер Роман Абрамович. Однако особое внимание прессы привлекла к себе бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева, выбравшая для выхода в свет смелое платье с головокружительным декольте.

поделиться

комментарии

Самые известные мажоры Москвы

Dni.Ru выяснили, кто из звездных отпрысков блистал ярче всех на вечеринке золотой молодежи

567

Греф попрыгал с Водяновой

Глава Сбербанка и топ-модель позанимались спортом вместе

567

Ольга Бузова оголила живот на премьере

Ведущая скандального шоу "Дом-2" вышла в свет в провокационном наряде

567

Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве

Звездные отпрыски блистали на грандиозной вечеринке для столичных мажоров

567

Самые яркие роли Георгия Вицина

От "Операции Ы" до "12 стульев"

567

Сладкая жизнь самой красивой девушки России

21-летняя уроженка Свердловской области, завоевавшая громкий титул, объездила весь мир

567

Тренер по фитнесу прославилась благодаря волосам на теле

Девушка объяснила, почему перестала пользоваться депиляцией

567

Путин встретил Пасху в Москве

На праздничном богослужении президент России присутствовал в к\окружении коллег

567

"Мисс Россия 2017" стала блондинка

Финал конкурса "Мисс Россия 2017" состоялся в подмосковной Барвихе

567

Пугачева хорошеет с каждым годом

Примадонне исполнилось 67 лет

567

загрузить ещё

Культура

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"

Пользователи социальных сетей раскритиковали новую экранизацию легендарного романа
Шоу-бизнес

Рудковская запретила обсуждать ее крашеного сына

Продюсер поделилась фотографией Николая Батурина

Политика

Медведев пообещал рост зарплат и инвестиций
Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"
Босоногий депутат устроил истерику в мэрии (видео)
Удар Трампа взбодрил Россию

Шоу-бизнес

Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи
52-летняя Алена Апина снялась в порно после развода
Неугомонные старые девы учинили новую атаку на Сябитову
Барановская влюбилась после "Ледникового периода"

Проишествия

Модель облили кислотой в ночном клубе
Эффектная блондинка украла миллиард у российских артистов
В Москве найден обнаженный труп известного художника
Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре

Lifestyle

Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Мужу неприятна история о болезни Натальи Селезневой
Вицин называл Пугачеву своей ученицей
Шоу-бизнес

Жена закричала от анализов Караченцова

Супруга легендарного актера дала интервью
Шоу-бизнес

Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений

Легендарный исполнитель находится под неусыпной заботой врачей
Шоу-бизнес

Барановская влюбилась после "Ледникового периода"

Популярная телеведущая дала интервью
Шоу-бизнес

Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи

В Сеть попал снимок с обнаженной телеведущей

Гороскоп

Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук

Фоторепортажи

Самые известные мажоры Москвы
Греф попрыгал с Водяновой
Ольга Бузова оголила живот на премьере
Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве

Спорт

Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна
Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
Мамаев разрешил выложить в Сеть "голые" фото жены

Регионы

Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA
Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье
В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик
Сухогруз "Герои Арсенала" затонул у берегов Крыма
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru