Путин встретил Пасху в Москве

На пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве пришли президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с женой Светланой и мэр столица Сергей Собянин. Также российский лидер направил всем православным и отмечающим Пасху россиянам поздравление. Он отметил, что широко проходящие по всей стране торжества обращают людей к многовековым традициям предков и способствуют утверждению в обществе духовных ценностей и идеалов.