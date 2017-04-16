Путин встретил Пасху в Москве

На пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве пришли президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с женой Светланой и мэр столица Сергей Собянин. Также российский лидер направил всем православным и отмечающим Пасху россиянам поздравление. Он отметил, что широко проходящие по всей стране торжества обращают людей к многовековым традициям предков и способствуют утверждению в обществе духовных ценностей и идеалов.
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