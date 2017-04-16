"Мисс Россия 2017" стала блондинка

В подмосковной Барвихе на Рублевском шоссе состоялся финал конкурса "Мисс Россия 2017". на который собрались победительницы региональных отборочных туров со всей страны. Корону королевы красоты получила 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Она будет представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Свою награду девушка получила из рук прошлогодней триумфаторши Яны Добровольской. Dni.Ru предлагают своим читателям окунуться в атмосферу праздника красоты, состоявшегося в Подмосковье.
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