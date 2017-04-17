Тренер по фитнесу прославилась благодаря волосам на теле

Фитнес-тренер и блогер Морган Микенас невероятно популярна. В социальных сетях девушка регулярно публикует видео занятий, на которых демонстрирует великолепную фигуру и растяжку, принимая различные позы во время упражнений. Однако не только благодаря фитнесу она прославилась. Почти год Морган не удаляет волосы со своего тела. Чрезмерную растительность, которую многие считают признаком нездоровья (к примеру, причиной этого называют гормональный сбой), Микенас регулярно показывает подписчикам. Интересно, что многие от такой "мохнатости" в полном восторге.