Пугачева хорошеет с каждым годом

Известная российская певица Алла Пугачева 15 апреля отмечает день рождения. Примадонне исполнилось 67 лет. Dni.Ru собрали лучшие фотографии Примадонны, которая хорошеет с каждым днем.
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