Сладкая жизнь самой красивой девушки России

На минувших выходных 21-летняя уроженка Свердловской области Полина Попова завоевала титул "Мисс Россия-2017". Теперь длинноногая блондинка представит свою страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Dni.Ru решили узнать, как живет самая красивая девушка России.
В свои юные годы Полина успела объездить весь мир. Она хорошо зарабатывала в Азии и Европе, работая моделью. Попова даже думала поступать в ВУЗ в Китае и изучала местный язык, но потом все же решила вернуться домой. В недавнем интервью королева красоты призналась, что дым Отечества ей по-прежнему сладок и приятен. "Россия – лучшее место для жизни и для будущего, для создания семьи и воспитания детей", – убеждена красавица.
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