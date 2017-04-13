Странная жизнь выбросившегося из окна актера Степанова

Пересильд восхитила своим декольте до пупа Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Как после пластики менялась Вера Алентова Ледниковый период

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Суббота 15 апреля
Лента новостей
18:03
Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову
17:56
В Москве свадебный кортеж перекрыл шоссе
17:31
Киркоров показал гастрольную жену
17:19
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
16:38
В Москве легковушка протаранила остановку
16:20
В Киеве нашли утешение после бойкота "Евровидения"
15:47
Под Москвой задержали греческого борца
15:21
Бондарчук поможет покалеченному Степанову
14:50
Шепелев сжалился над семьей Фриске
14:26
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
14:22
Лавров усомнился в адекватности Киева
13:36
В Чили произошло мощное землетрясение
13:19
Шарапова пожаловалась на травлю
13:01
Христиане замерли в ожидании Благодатного огня
12:51
Чего нельзя делать перед Пасхой
12:31
Сто рыбаков дрейфуют на льдине под Красноярском
12:03
В Москве эвакуировали Курский вокзал
11:57
Появление Благодатного огня объяснили научно
11:56
Школьник победил рак зеленым чаем
11:36
В Новой Москве случилось крупное ДТП
11:28
Милана Кержакова рассекретила имя новорожденного сына
11:11
Беременная Дитковските скрывает отца будущего ребенка
10:50
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
10:28
Звезд лишили вечеринки в честь "Евровидения"
10:19
Горбачев: Холодная война близко
10:06
Пугачева хорошеет с каждым годом
22:52
Нюшу и Пьеху эвакуировали с концерта из-за угрозы взрыва
21:58
Алла Пугачева снова станет бабушкой
21:55
Кондитеры к Пасхе приготовили 45-килограмовое шоколадное яйцо
21:40
Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (видео)
21:21
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
21:20
В Москве у няни похитили ребенка
21:09
США впервые испытали ядерную бомбу с помощью истребителя
21:09
Чем полезен обновленный порядок принятия законов
21:01
Пасхальные яйца могут навредить здоровью
20:51
Арестован угрожавший Трампу вооруженный американец
20:33
Как себя вести в застрявшем лифте
20:33
Эрнст рассказал об огромной потере
20:20
Сколько зарабатывают российские депутаты
19:58
Кобзон в пятый раз стал самым богатым
19:41
ОСАГО хотят "скрестить" с каско
19:27
"ИГ" издевательски отреагировало на американскую "мать всех бомб"
19:25
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 5
19:13
Найден новый способ добычи воды
19:03
Во Внуково аварийно сел самолет известного миллиардера
18:49
Чем России грозит бойкот "Евровидения"
18:48
Лукашенко горячо обратился к Путину на саммите ЕАЭС
18:02
Виктор Сухоруков снялся обнаженным
17:51
Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
17:45
Электричка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появление Благодатного огня объяснили научно
Эрнст отказался показывать "Евровидение"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
В споре России и Украины из-за "Евровидения" поставлена точка
Кремль раскрыл доходы Путина
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 13, 2017
просмотры: 123

Странная жизнь выбросившегося из окна актера Степанова

567

Поклонники одного из самых красивых представителей отечественного кино, звезды "Обитаемого острова" Василия Степанова, давно уже подозревают, что его кто-то сглазил или проклял. Уж больно много испытаний выпало на долю 31-летнего парня. В судьбе артиста немало странностей. С такими многообещающими внешними данными Василий был обречен на успех и славу. Его с первого раза взяли в Щукинское театральное училище. Он ворвался в мир кино, сразу начав с главной роли у Федора Бондарчука. Фото Степанова украсили практически все обложки российского глянца. У него была любимая девушка и толпа поклонниц...

Однако дальше что-то пошло не так. Актер перестал сниматься и всерьез захворал. Его накрыла затяжная депрессия. Ко всему прочему, Василия бросила любимая. Он долго прозябал в нищете и жаловался на невостребованность в профессии. Дальше случилось страшное: в конце 2016 года актер упал, поскользнувшись на льду, и сломал позвоночник. Затем в апреле 2017-го Степанов выбросился из окна. Он остался жив, отделавшись многочисленными переломами. Как рассказали родственники, Василий уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью, но и в этом ему не повезло. По последним данным, врачи диагностировали ему шизофрению.

поделиться

комментарии

Пугачева хорошеет с каждым годом

Примадонне исполнилось 67 лет

567

За что любят дочь Кадырова

18-летняя наследница главы Чеченской Республики Айшат тайно вышла замуж

567

Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир

Женщина, сменившая цвет кожи, потратила на пластические операции больше 60 тысяч долларов

567

Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову

На объявлении номинантов премии "МУЗ-ТВ" артисты словно бы состязались в нелепости нарядов

567

В женской тюрьме прошел конкурс красоты

Участницы мероприятия меняли наряды, один оригинальнее другого, танцевали и пели

567

Зара прячет живот под свободной одеждой

Ксения Собчак, Валерия и другие звезды оценили творения дизайнера формы Олимпийской сборной

567

Анастасия Макеева сменила профессию

Актриса стала дизайнером одежды

567

Барановская обнималась на премьере с мужчиной

Российские знаменитости пришли в кино на встречу со звездой Голливуда

567

Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию

Телеведущая с мужем на время оставили собственного сына ради чужих малышей

567

Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова

8 апреля в Петровском Путевом дворце прошел прием по случаю Дня рождения художника

567

загрузить ещё

Общество

Появление Благодатного огня объяснили научно

Свидетели пролили свет на главное чудо Пасхальной недели
Шоу-бизнес

Милана Кержакова рассекретила имя новорожденного сына

Дочь сенатора Тюльпанова выписали из больницы

Политика

Лавров усомнился в адекватности Киева
Горбачев: Холодная война близко
Чем полезен обновленный порядок принятия законов
Сколько зарабатывают российские депутаты

Шоу-бизнес

Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову
Киркоров показал гастрольную жену
В Киеве нашли утешение после бойкота "Евровидения"
Бондарчук поможет покалеченному Степанову

Проишествия

Мужчина прогулялся по рельсам метро в Москве (видео)
У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу (видео)

Lifestyle

Виктор Сухоруков снялся обнаженным
Как женщины-режиссеры покоряют мир
Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
Самые долгожданные фильмы апреля
Шоу-бизнес

Дочь миллионера сделала предложение покалеченному Степанову

Настя Кудри решила помочь отчаявшемуся артисту
Шоу-бизнес

Наташу Королеву поздравляют с беременностью

Певица сообщила, что она находится в ожидании чуда
Здоровье

Школьник победил рак зеленым чаем

Юным исследователем заинтересовались ученые
Шоу-бизнес

Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову

О заболевании коллеги сообщил Филипп Киркоров

Гороскоп

"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Названа причина неудач Василия Степанова
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей

Фоторепортажи

Пугачева хорошеет с каждым годом
За что любят дочь Кадырова
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову

Спорт

Шарапова пожаловалась на травлю
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)

Регионы

Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru