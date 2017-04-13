Странная жизнь выбросившегося из окна актера Степанова

Поклонники одного из самых красивых представителей отечественного кино, звезды "Обитаемого острова" Василия Степанова, давно уже подозревают, что его кто-то сглазил или проклял. Уж больно много испытаний выпало на долю 31-летнего парня. В судьбе артиста немало странностей. С такими многообещающими внешними данными Василий был обречен на успех и славу. Его с первого раза взяли в Щукинское театральное училище. Он ворвался в мир кино, сразу начав с главной роли у Федора Бондарчука. Фото Степанова украсили практически все обложки российского глянца. У него была любимая девушка и толпа поклонниц...

Однако дальше что-то пошло не так. Актер перестал сниматься и всерьез захворал. Его накрыла затяжная депрессия. Ко всему прочему, Василия бросила любимая. Он долго прозябал в нищете и жаловался на невостребованность в профессии. Дальше случилось страшное: в конце 2016 года актер упал, поскользнувшись на льду, и сломал позвоночник. Затем в апреле 2017-го Степанов выбросился из окна. Он остался жив, отделавшись многочисленными переломами. Как рассказали родственники, Василий уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью, но и в этом ему не повезло. По последним данным, врачи диагностировали ему шизофрению.