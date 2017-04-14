Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир

Весь интернет обсуждает изуродованную пластикой бывшую стюардессу Мартину Биг с грудью 18 размера. В какой-то момент дама, утверждающая, что ей 28 лет, решила перевернуть свою жизнь с ног на голову и стать гламурной моделью. Она вложила в свою новую внешность более 60 тысяч долларов.

Для начала Мартина увеличила свою грудь, потом еще и еще... Блондинка не могла остановиться до тех пор, пока ее бюст не превратился в шары 18 размера. Но и этого ей было мало. Биг решила изменить цвета тела. Мартина вкалывает особые инъекции, которые сделали ее темнокожей. Теперь дива, у которой толпы подписчиков в соцсетях, называет себя экзотической Барби.