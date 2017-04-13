В женской тюрьме прошел конкурс красоты

Накануне, 12 апреля, в День космонавтики, в республике Марий Эл, в женской исправительной колонии №7 состоялся конкурс красоты "Мисс Весна". В ходе соревнования участницы мероприятия меняли наряды, один оригинальнее другого, танцевали и пели. Зал активно поддерживал конкурсанток. Некоторые поклонники даже нарисовали плакаты. Победительницей конкурса стала Ирина Аюпова.