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Апрель 13, 2017
просмотры: 123

В женской тюрьме прошел конкурс красоты

567

Накануне, 12 апреля, в День космонавтики, в республике Марий Эл, в женской исправительной колонии №7 состоялся конкурс красоты "Мисс Весна". В ходе соревнования участницы мероприятия меняли наряды, один оригинальнее другого, танцевали и пели. Зал активно поддерживал конкурсанток. Некоторые поклонники даже нарисовали плакаты. Победительницей конкурса стала Ирина Аюпова.

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