В женской тюрьме прошел конкурс красоты

Накануне, 12 апреля, в День космонавтики, в республике Марий Эл, в женской исправительной колонии №7 состоялся конкурс красоты "Мисс Весна". В ходе соревнования участницы мероприятия меняли наряды, один оригинальнее другого, танцевали и пели. Зал активно поддерживал конкурсанток. Некоторые поклонники даже нарисовали плакаты. Победительницей конкурса стала Ирина Аюпова.
18-летняя наследница главы Чеченской Республики Айшат тайно вышла замуж
Женщина, сменившая цвет кожи, потратила на пластические операции больше 60 тысяч долларов
На объявлении номинантов премии "МУЗ-ТВ" артисты словно бы состязались в нелепости нарядов
На долю одного из самых красивых российских актеров выпало немало жутких испытаний
Ксения Собчак, Валерия и другие звезды оценили творения дизайнера формы Олимпийской сборной
Актриса стала дизайнером одежды
Российские знаменитости пришли в кино на встречу со звездой Голливуда
Телеведущая с мужем на время оставили собственного сына ради чужих малышей
8 апреля в Петровском Путевом дворце прошел прием по случаю Дня рождения художника
Певица удивила естественной красотой и минимумом макияжа
18-летняя Айшат дала интервью одному из крупных глянцевых журналов
Певица сообщила, что она находится в ожидании чуда
Украина обвинила Россию в создании негативной атмосферы вокруг "Евровидения"
Президент Белоруссии считает, что Евразийский экономический союз имеет ряд проблем