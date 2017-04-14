За что любят дочь Кадырова

СМИ взорвала новость о тайном замужестве дочери Рамзана Кадырова Айшат. С будущим супругом девушка познакомилась за две недели до свадьбы. Ее спутником жизни стал 19-летний сын погибшего друга главы Чеченской Республики.

В свои 18 лет Айшат успела достичь небывалых высот. Она руководит Домом моды Firdaws. В марте 2017 года на показе ее коллекции в Грозном собрались все сливки российского шоу-бизнеса: Яна Рудковская, Ольга Бузова, Алена Шишкова, Алена Водонаева, Светлана Бондарчук и многие другие.

Кадырова долго работала над образами, изучая особенности национальных костюмов в архивах библиотеки и по старым фотографиям. "Мусульманская мода – это традиции, изящество и скромность", – отметила дочь политика. За бережное, уважительное отношение к традициям ее и любят земляки. Еще поклонницы обожают Айшат за поистине красивые платья, каждое из которых похоже на произведение искусства. Коллеги тоже признаются дочери главы Чеченской Республики в любви за ее "ум, человечность и готовность идти навстречу в любой ситуации".