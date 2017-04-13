Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову

До раздачи "тарелочек" в "Олимпийском" остается менее двух месяцев. Академики уже сделали свой выбор. И теперь настала пора огласить имена номинантов. На гала-ужин собрался весь цвет российского шоу-биза. Но основное внимание было приковано к двум гостьям. Вернее, к их странным сапогам. Звезда "Дома-2" Ольга Бузова пришла на банкет в странных огромных розовых сапогах, в которых выглядела весьма комично. Но не менее вызывающими оказалась обувь у актрисы и певицы Анны Шульгиной. Через дырки на пальцах можно было разглядеть дорогой педикюр – дочери певицы Валерии.
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