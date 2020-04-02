Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом

О подготовке обращения Путина к народу 2 апреля в связи с коронавирусом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Точное время пока не определено.
"Будет примерно во второй половине дня. Он сейчас работает над текстом этого обращения", – заявил он в беседе с журналистами.
Выступление главы государства будет транслироваться по всем федеральным каналам. Смотреть обращение Путина к народу можно и онлайн, например, в YouTube.
Напомним, что 25 марта российский президент обратился к гражданам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. В ходе выступления Владимир Путин анонсировал несколько важных общественных изменений. В частности, он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Из Индии выгоняют русских ,палками бьют ,выгоняют из гостиниц!