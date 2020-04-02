Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам в связи с эпидемией коронавируса. Выступление лидера страны начнется после 16:00 мск сегодня, 2 апреля.

О подготовке обращения Путина к народу 2 апреля в связи с коронавирусом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Точное время пока не определено.

"Будет примерно во второй половине дня. Он сейчас работает над текстом этого обращения", – заявил он в беседе с журналистами.

Выступление главы государства будет транслироваться по всем федеральным каналам. Смотреть обращение Путина к народу можно и онлайн, например, в YouTube.

Напомним, что 25 марта российский президент обратился к гражданам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. В ходе выступления Владимир Путин анонсировал несколько важных общественных изменений. В частности, он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.

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