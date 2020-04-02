Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней

Режим нерабочих дней в России продлен до 30 апреля из-за коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем очередном обращении к нации.

"Продлить режим нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы", – сказал глава государства. При этом он заметил, что в Москве переломить ситуацию с COVID-19 пока не удается.

Вместе с тем президент подчеркнул, что количество нерабочих дней может быть сокращено. Это произойдет в случае, если ситуация в столице и регионах улучшится, отметил российский лидер.

По его словам, угроза из-за коронавируса сохраняется, а пик эпидемии пока не пройден. В связи с этим главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия: власти на местах будут сами решать, какой режим вводится, какие организации приостанавливают работу, а какие продолжают, сказал Путин.

"Когда мы понимаем сложность ситуации, мы сможем снизить риски", – добавил президент.

Первый раз обращение Путина к россиянам 25 марта. Он объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля, а также анонсировал ряд мер по поддержке населения и предприятий малого и среднего бизнеса.



Число заболевших коронавирусом в России достигло 3548 человек. Больше всего заболевших в Москве. Сложная ситуация также в Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Коми.

С 30 марта в Москве и других регионах страны действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено выходить из дома без крайней нужды.