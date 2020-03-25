Обращение Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса (видео)

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что потребность в видеообращении возникла по результатам двух вчерашних совещаний. Первый разговор был посвящен эпидемиологической ситуации в стране. Второй – вопросам поддержки граждан на фоне непростой экономической ситуации, спровоцированной пандемией коронавируса.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Коронaвирус - это миф?
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
А вы смотрите Док Ток?
Сексу хана?
У Петросяна родился ребенок
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?