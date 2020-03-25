Обращение Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса (видео)

25 марта президент Владимир Путин обратился к российским гражданам в связи с пандемией нового типа коронавируса. Ради выступления глава страны изменил график работы, отменив полет в Санкт-Петербург.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что потребность в видеообращении возникла по результатам двух вчерашних совещаний. Первый разговор был посвящен эпидемиологической ситуации в стране. Второй – вопросам поддержки граждан на фоне непростой экономической ситуации, спровоцированной пандемией коронавируса.