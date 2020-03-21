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Коронавирус в Италии

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Посл того, как коронавирус проник в Европу, стало ясно, что не все государства в равной степени оказались готовы к стремительному распространению эпидемии. Сильнее всего от болезни пострадала Италия.

Последние новости

Судя по новостным сводкам и поступающей в режиме онлайн статистике, уровень смертности от коронавируса в Италии превышает 10%. О том, почему так происходит, ведется дискуссия. Ясно, что страна переживает тяжелейшее времена, а итальянские власти прикладывают все усилия, чтобы справиться с ситуацией. О последних новостях о борьбе с пандемией в Италии читайте в сюжете "Дни.ру".

Заболевшие и умершие в Италии

Италия быстро выбилась на первое месте среди европейских стран по числу заразившихся коронавирусом, однако затем опустилась на второе, уступив Испании, а после и России.

Российская помощь

Для того, чтобы помочь итальянцам, оставшимся один на один с такой страшной бедой, Россия направила в страну 16 самолетов со специалистами, оборудованием и техникой. Они не только поддержат жителей Италии, но и приобретут бесценный опыт работы в условиях пандемии.

СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровели
Россия3880394376159408
Испания28498628752196958
Великобритания26912737837857
Италия23173233142150604
Франция1862382866267191
Германия1824528570164100
Бельгия58061943015682
Нидерланды459505903914
Белоруссия3985821916660
Швеция3572742664971
Португалия31596136918637
Швейцария30796191928300
Ирландия24841163922089
Польша22964104310692
Украина228116798934
Румыния18982124012829
Австрия1665566815347
Дания1151256810180
Сербия113002416438
Чехия91433196464
Норвегия84112367727
Молдавия77252824123
Финляндия67763135500
Люксембург40081103803
Венгрия38415172024
Греция29061751374
Болгария24851361016
Босния и Герцеговина24851531803
Хорватия22451022051
Северная Македония20771211486
Эстония1859671610
Исландия1805101792
Литва1662681216
Словакия1520281338
Словения14731081357
Албания109933851
Латвия106524745
Косово100329772
Кипр94117784
Андорра76351681
Сан-Марино67042322
Мальта6168514
Нормандские острова56045517
ЛНР3771111
Остров Мэн33624306
Черногория3249315
ДНР31314108
Фарерские острова1870187
Гибралтар1580147
Монако98490
Лихтенштейн82155
Ватикан1202
Итого1982652173570961982

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