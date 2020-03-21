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Коронавирус в Италии

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Посл того, как коронавирус проник в Европу, стало ясно, что не все государства в равной степени оказались готовы к стремительному распространению эпидемии. Сильнее всего от болезни пострадала Италия.

Последние новости

Судя по новостным сводкам и поступающей в режиме онлайн статистике, уровень смертности от коронавируса в Италии превышает 10%. О том, почему так происходит, ведется дискуссия. Ясно, что страна переживает тяжелейшее времена, а итальянские власти прикладывают все усилия, чтобы справиться с ситуацией. О последних новостях о борьбе с пандемией в Италии читайте в сюжете "Дни.ру".

Заболевшие и умершие в Италии

Италия быстро выбилась на первое месте среди европейских стран по числу заразившихся коронавирусом, однако затем опустилась на второе, уступив Испании, а после и России.

Российская помощь

Для того, чтобы помочь итальянцам, оставшимся один на один с такой страшной бедой, Россия направила в страну 16 самолетов со специалистами, оборудованием и техникой. Они не только поддержат жителей Италии, но и приобретут бесценный опыт работы в условиях пандемии.

СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровели
Россия3880394376159408
Испания28498628752196958
Великобритания26912737837857
Италия23173233142150604
Франция1862382866267191
Германия1824528570164100
Бельгия58061943015682
Нидерланды459505903914
Белоруссия3985821916660
Швеция3572742664971
Португалия31596136918637
Швейцария30796191928300
Ирландия24841163922089
Польша22964104310692
Украина228116798934
Румыния18982124012829
Австрия1665566815347
Дания1151256810180
Сербия113002416438
Чехия91433196464
Норвегия84112367727
Молдавия77252824123
Финляндия67763135500
Люксембург40081103803
Венгрия38415172024
Греция29061751374
Болгария24851361016
Босния и Герцеговина24851531803
Хорватия22451022051
Северная Македония20771211486
Эстония1859671610
Исландия1805101792
Литва1662681216
Словакия1520281338
Словения14731081357
Албания109933851
Латвия106524745
Косово100329772
Кипр94117784
Андорра76351681
Сан-Марино67042322
Мальта6168514
Нормандские острова56045517
ЛНР3771111
Остров Мэн33624306
Черногория3249315
ДНР31314108
Фарерские острова1870187
Гибралтар1580147
Монако98490
Лихтенштейн82155
Ватикан1202
Итого1982652173570961982

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Проживающая в Италии ведущая Первого канала откровенно высказалась о ситуации с коронавирусом

Проживающая в Италии ведущая Первого канала откровенно высказалась о ситуации с коронавирусом
Оказывается, в Италии люди возвращаются к нормальной жизни. Специалисты считают, что в стране рано отменять карантин. Телеведущая Жанна Бадоева живет в Италии, поэтому собственными глазами может наблюдать, что сейчас происходит в стране.

"Перехватило дыхание": оказавшаяся в инфекционной больнице звезда Первого канала рассказала о горах трупов

"Перехватило дыхание": оказавшаяся в инфекционной больнице звезда Первого канала рассказала о горах трупов
Италия – одна из самых пострадавших от коронавируса стран Европы. По состоянию на 29 апреля там выявлено 232 128 случаев заболевания. Причем 27 359 человек скончались. Именно сюда, на Апеннины, отправилась звезда Первого канала Жанна Бадоева. Очередной выпуск программы "Жизнь других" посвящен самым зараженным районам Италии.

В Италии рассказали об объединении с военными из России

В Италии рассказали об объединении с военными из России
Российские военные совместно с коллегами из Италии провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых в 63 населенных пунктах Ломбардии на севере страны. Местные власти отметили, как важно объединяться в такие моменты. Российская помощь Италии в условиях коронавируса вызвала множество пересудов.

"Вдохнуть новую жизнь": Европа столкнулась с глобальной угрозой из-за коронавируса

"Вдохнуть новую жизнь": Европа столкнулась с глобальной угрозой из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с заявлением о судьбе всей Европы из-за бушующего в мире коронавируса. Он отметил, что сейчас европейским лидерам предстоит принять важное решение. Коронавирус в Италии стал испытанием на прочность не только для самой страны, но и для всего Евросоюза, а также других международных объединений.

В Италии создали петицию против врачей из России

В Италии создали петицию против врачей из России
Коронавирус в Италии стал примером того, как благополучная и развитая страна может серьезно пострадать в результате эпидемии. Для поддержки простых жителей страны свою помощь на Апеннинский полуостров отправила Россия. Однако не все оказались довольны этим. Ситуация с распространением коронавируса в мире и ужасающие проблемы, с которыми пришлось столкнуться ряду стран, для многих стали примером необходимости объединения усилий для борьбы с общими угрозами.

Аль Бано в вымирающей от коронавируса Италии упал на колени перед русскими с мольбой

Аль Бано в вымирающей от коронавируса Италии упал на колени перед русскими с мольбой
Италия остается лидером по количеству погибших от пандемии Сovid-19. По состоянию на 31 марта 2020 года в стране заразились 101 739 человек. За последние сутки в стране от коронавируса скончалось 812 человек. Всего же коронавирус погубил 11591 итальянцев. Сегодня на Аппенинах работают российские военные медики, инфекционисты, эпидемиологи.

Гробы вывозят колоннами: врач из Италии ужаснула рассказом об эпидемии в стране

Гробы вывозят колоннами: врач из Италии ужаснула рассказом об эпидемии в стране
В настоящее время самая большая вспышка эпидемии коронавируса COVID-19 наблюдается в Италии. Там от инфекции погибли свыше девяти тысяч человек, а уровень смертности составил более 10%.  Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова знает о ситуации не понаслышке: она живет и работает в итальянской Болонье.

Сестра Мити Фомина ужаснула подробностями о карантине в Италии

Сестра Мити Фомина ужаснула подробностями о карантине в Италии
Сестра Мити Фомина уже много лет живет в Италии. В период пандемии коронавируса именно эта страна стала лидером по числу зараженных инфекцией. Светлана рассказала, что полиция на улицах городов жестко контролирует безопасность.

Какие болезни повышают риск смерти от коронавируса

Какие болезни повышают риск смерти от коронавируса
Статистика показывает, что смертоносный коронавирус убивает избирательно. В зоне риска находятся люди, страдающие от хронических заболеваний и представители старшего поколения. При этом инфекция очень редко поражает детей.  В Италии произошла одна из самых крупных вспышек эпидемии.

"Я начал кашлять кровью": известный спортсмен рассказал о своих симптомах коронавируса

"Я начал кашлять кровью": известный спортсмен рассказал о своих симптомах коронавируса
Известный итальянский бегун заразился коронавирусом. Мужчина вспомнил свои первые симптомы. Италия обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса.

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