Коронавирус в Италии

Посл того, как коронавирус проник в Европу, стало ясно, что не все государства в равной степени оказались готовы к стремительному распространению эпидемии. Сильнее всего от болезни пострадала Италия.
Судя по новостным сводкам и поступающей в режиме онлайн статистике, уровень смертности от коронавируса в Италии превышает 10%. О том, почему так происходит, ведется дискуссия. Ясно, что страна переживает тяжелейшее времена, а итальянские власти прикладывают все усилия, чтобы справиться с ситуацией. О последних новостях о борьбе с пандемией в Италии читайте в сюжете "Дни.ру".
Италия быстро выбилась на первое месте среди европейских стран по числу заразившихся коронавирусом, однако затем опустилась на второе, уступив Испании, а после и России.
Для того, чтобы помочь итальянцам, оставшимся один на один с такой страшной бедой, Россия направила в страну 16 самолетов со специалистами, оборудованием и техникой. Они не только поддержат жителей Италии, но и приобретут бесценный опыт работы в условиях пандемии.
|Страна
|Заразились
|Умерли
|Выздоровели
|Россия
|388039
|4376
|159408
|Испания
|284986
|28752
|196958
|Великобритания
|269127
|37837
|857
|Италия
|231732
|33142
|150604
|Франция
|186238
|28662
|67191
|Германия
|182452
|8570
|164100
|Бельгия
|58061
|9430
|15682
|Нидерланды
|45950
|5903
|914
|Белоруссия
|39858
|219
|16660
|Швеция
|35727
|4266
|4971
|Португалия
|31596
|1369
|18637
|Швейцария
|30796
|1919
|28300
|Ирландия
|24841
|1639
|22089
|Польша
|22964
|1043
|10692
|Украина
|22811
|679
|8934
|Румыния
|18982
|1240
|12829
|Австрия
|16655
|668
|15347
|Дания
|11512
|568
|10180
|Сербия
|11300
|241
|6438
|Чехия
|9143
|319
|6464
|Норвегия
|8411
|236
|7727
|Молдавия
|7725
|282
|4123
|Финляндия
|6776
|313
|5500
|Люксембург
|4008
|110
|3803
|Венгрия
|3841
|517
|2024
|Греция
|2906
|175
|1374
|Болгария
|2485
|136
|1016
|Босния и Герцеговина
|2485
|153
|1803
|Хорватия
|2245
|102
|2051
|Северная Македония
|2077
|121
|1486
|Эстония
|1859
|67
|1610
|Исландия
|1805
|10
|1792
|Литва
|1662
|68
|1216
|Словакия
|1520
|28
|1338
|Словения
|1473
|108
|1357
|Албания
|1099
|33
|851
|Латвия
|1065
|24
|745
|Косово
|1003
|29
|772
|Кипр
|941
|17
|784
|Андорра
|763
|51
|681
|Сан-Марино
|670
|42
|322
|Мальта
|616
|8
|514
|Нормандские острова
|560
|45
|517
|ЛНР
|377
|1
|111
|Остров Мэн
|336
|24
|306
|Черногория
|324
|9
|315
|ДНР
|313
|14
|108
|Фарерские острова
|187
|0
|187
|Гибралтар
|158
|0
|147
|Монако
|98
|4
|90
|Лихтенштейн
|82
|1
|55
|Ватикан
|12
|0
|2
|Итого
|1982652
|173570
|961982
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