Коронавирус в Италии

Посл того, как коронавирус проник в Европу, стало ясно, что не все государства в равной степени оказались готовы к стремительному распространению эпидемии. Сильнее всего от болезни пострадала Италия.



Последние новости

Судя по новостным сводкам и поступающей в режиме онлайн статистике, уровень смертности от коронавируса в Италии превышает 10%. О том, почему так происходит, ведется дискуссия. Ясно, что страна переживает тяжелейшее времена, а итальянские власти прикладывают все усилия, чтобы справиться с ситуацией. О последних новостях о борьбе с пандемией в Италии читайте в сюжете "Дни.ру".

Заболевшие и умершие в Италии

Италия быстро выбилась на первое месте среди европейских стран по числу заразившихся коронавирусом, однако затем опустилась на второе, уступив Испании, а после и России.

Российская помощь

Для того, чтобы помочь итальянцам, оставшимся один на один с такой страшной бедой, Россия направила в страну 16 самолетов со специалистами, оборудованием и техникой. Они не только поддержат жителей Италии, но и приобретут бесценный опыт работы в условиях пандемии.

Страна Заразились Умерли Выздоровели Россия 388039 4376 159408 Испания 284986 28752 196958 Великобритания 269127 37837 857 Италия 231732 33142 150604 Франция 186238 28662 67191 Германия 182452 8570 164100 Бельгия 58061 9430 15682 Нидерланды 45950 5903 914 Белоруссия 39858 219 16660 Швеция 35727 4266 4971 Португалия 31596 1369 18637 Швейцария 30796 1919 28300 Ирландия 24841 1639 22089 Польша 22964 1043 10692 Украина 22811 679 8934 Румыния 18982 1240 12829 Австрия 16655 668 15347 Дания 11512 568 10180 Сербия 11300 241 6438 Чехия 9143 319 6464 Норвегия 8411 236 7727 Молдавия 7725 282 4123 Финляндия 6776 313 5500 Люксембург 4008 110 3803 Венгрия 3841 517 2024 Греция 2906 175 1374 Болгария 2485 136 1016 Босния и Герцеговина 2485 153 1803 Хорватия 2245 102 2051 Северная Македония 2077 121 1486 Эстония 1859 67 1610 Исландия 1805 10 1792 Литва 1662 68 1216 Словакия 1520 28 1338 Словения 1473 108 1357 Албания 1099 33 851 Латвия 1065 24 745 Косово 1003 29 772 Кипр 941 17 784 Андорра 763 51 681 Сан-Марино 670 42 322 Мальта 616 8 514 Нормандские острова 560 45 517 ЛНР 377 1 111 Остров Мэн 336 24 306 Черногория 324 9 315 ДНР 313 14 108 Фарерские острова 187 0 187 Гибралтар 158 0 147 Монако 98 4 90 Лихтенштейн 82 1 55 Ватикан 12 0 2 Итого 1982652 173570 961982

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