Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

Изменения во внешности Петра Порошенко все больше бросаются в глаза. О том, что новая работа плохо сказывается на здоровье шоколадного магната, сменившего бизнес на управление государством, пошли разговоры еще в конце первого года его президентства. Но тогда речь шла только о благородной седине, украсившей отягченную заботами голову Петра Алексеевича.

По мнению наблюдателей, украинский президент совсем себя не бережет. Постоянные зарубежные поездки (а как иначе добыть деньги для бурно растущей экономики Украины?), несколько совещаний ежедневно выматывают Порошенко. В 2017 году его уже сравнивали с помятой постелью – причем речь шла не только о его вечно мятом, жеваном пиджаке и брюках, а о физической форме.

Переживающие за здоровье Петра Алексеевича обсуждают в сети слухи о его болезни (говорят, что у Порошенко диабет). Более циничные комментаторы намекают, что причина столь разительных перемен во внешности первого лица государства кроется в его пристрастии к украинским национальным горячительным напиткам. Так или иначе, украинский лидер скоро сможет посвятить больше времени отдыху и заботам о здоровье. До президентских выборов осталось не так уж много, а шансов у Порошенко вернуться на Банковскую, как думают политологи, совсем немного.