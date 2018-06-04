Участники "Фабрики Звезд" постарели до неузнаваемости Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

Самое читаемое

Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
партнеры
Понедельник 4 июня
Лента новостей
22:03
Казаченко о родившей жене: Она – пыль с моих ботинок
22:00
Взбешенная Анджелина Джоли добивается Меган Маркл
21:52
Трудоголик Гармаш резко постарел
21:51
Меланья Трамп объявилась после тяжелой операции
21:51
Под Петербургом батут с детьми сдуло ветром
21:40
Пиар на свиной крови: Бабченко пошел по стопам Цымбалюк-Романовской
21:26
Странная дочь Ефремова удивила безумным видом на красной дорожке
21:25
На юге Москвы спасли тонувшую женщину
21:19
Больному Леонтьеву во время концерта срочно вызвали скорую
21:05
В Нижнем Тагиле затопило целую улицу (видео)
20:53
"Беременности не вижу": Кудрявцева без живота шокировала народ
20:40
ЕС больше не указ: Италия готова снять антироссийские санкции
20:37
Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко
20:31
Как пассажирский Ту-144 потерпел катастрофу под Парижем
20:28
Украинскому журналисту Сущенко дали 12 лет за шпионаж
20:23
Подросток посадил неисправный самолет на оживленное шоссе
20:17
Округлившаяся Боня высказалась о беременности
20:13
Хладнокровного насильника выдала грязь под ногтями
20:06
Шепелев раскрыл главную тайну смерти Бабченко
19:46
Таблица ЧМ-2018
19:36
В Ижевске осудили телефонного террориста
19:31
"Грудь сморщилась": опозоренную Собчак отправили в больницу
19:06
В Татарстане ребенок упал с моста и утонул
19:04
Расстроенная Шарапова ответила на бегство Уильямс
18:35
Порошенко возмутил неадекватным поведением в церкви
18:32
В Тюмени младенец вылил на себя вскипевший чайник
18:25
Таксист заснул: знаменитый певец разбился в аварии с фурой
18:24
Конец света "передвинули" на лето 2018-го
18:23
Москва стала точкой притяжения парламентариев всего мира
18:13
Расписание ЧМ-2018: групповой этап
17:59
Как правильно "качать" железо летом
17:41
Госдума избавит бюджет от дефицита
17:34
К ЧМ-2018 объявили срочный набор элитных путан
17:12
Путин снял с должности главу кемеровского МЧС
17:04
В Омске кота взяли на работу на почте
16:45
МакSим изуродовала себя после семейного скандала
16:41
Серена Уильямс позорно убежала от Марии Шараповой в Париже
16:34
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса: 22 человека пострадали
16:24
Найден способ продления жизни
16:20
Под Ростовом иномарка насмерть сбила человека
16:13
Лохматая Проскурякова предстала со спущенными чулками и бутылкой
16:10
Умерла народная артистка России Наталия Сорокина
15:38
"У него дети – граждане России": Кафельников разоблачил угрожавшего русским теннисиста
15:37
Малахов выпал в осадок: Шурыгина после аборта бросилась в церковь
15:22
Как бороться с отечностью лица
15:11
Путин подписал закон о контрсанкциях
15:04
Станция метро "Солнцево" близка к открытию
14:58
В Москву съехались парламентарии со всего мира
14:56
Президент поприветствовал участников форума "Развитие парламентаризма"
14:51
"Мой некрасивый муж!": Водонаева показала срамное фото
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская находится в отвратительном состоянии
От Путина потребовали наказать Джигарханяна за клевету
Больной Вадим Казаченко нанес сокрушительный удар бывшей жене
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
Юля Самойлова откровенно рассказала о своем сексе
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 4, 2018
просмотры: 123

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

Изменения во внешности Петра Порошенко все больше бросаются в глаза. О том, что новая работа плохо сказывается на здоровье шоколадного магната, сменившего бизнес на управление государством, пошли разговоры еще в конце первого года его президентства. Но тогда речь шла только о благородной седине, украсившей отягченную заботами голову Петра Алексеевича.

По мнению наблюдателей, украинский президент совсем себя не бережет. Постоянные зарубежные поездки (а как иначе добыть деньги для бурно растущей экономики Украины?), несколько совещаний ежедневно выматывают Порошенко. В 2017 году его уже сравнивали с помятой постелью – причем речь шла не только о его вечно мятом, жеваном пиджаке и брюках, а о физической форме.

Переживающие за здоровье Петра Алексеевича обсуждают в сети слухи о его болезни (говорят, что у Порошенко диабет). Более циничные комментаторы намекают, что причина столь разительных перемен во внешности первого лица государства кроется в его пристрастии к украинским национальным горячительным напиткам. Так или иначе, украинский лидер скоро сможет посвятить больше времени отдыху и заботам о здоровье. До президентских выборов осталось не так уж много, а шансов у Порошенко вернуться на Банковскую, как думают политологи, совсем немного.

поделиться

комментарии

Трудоголик Гармаш резко постарел

Актер появился на "Кинотавре"

567

В Москву съехались парламентарии со всего мира

В российской столице открылся международный форум "Развитие парламентаризма"

567

Победительница шоу "Холостяк": кто такая Дарья Клюкина

24-летняя красавица имеет собственный бизнес и мило заикается

567
567

Страдающий Кобзон пошептался с Собчак

Общение артиста с ведущей сняли на церемонии открытия "Кинотавра"

567

Как живет красавица-чемпионка Исинбаева

Прыгунья с шестом празднует свой день рождения

567
567
567

Лазарева сняли на груди у юных красавцев

Мальчики взяли в оборот певца

567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

От Путина потребовали наказать Джигарханяна за клевету

Актера следует привлечь к ответственности за унижения бывшей жены
Шоу-бизнес

После неудачной "химии" Максакова уехала в Германию

Певица написала проникновенный пост

Политика

ЕС больше не указ: Италия готова снять антироссийские санкции
Порошенко возмутил неадекватным поведением в церкви
Внезапно: Путин сделал признание о развале ЕС
Россия и Мексика могут перейти на безвизовый режим

Шоу-бизнес

Казаченко о родившей жене: Она – пыль с моих ботинок
Странная дочь Ефремова удивила безумным видом на красной дорожке
Больному Леонтьеву во время концерта срочно вызвали скорую
Взбешенная Анджелина Джоли добивается Меган Маркл

Проишествия

Учителя года судят за секс с тремя школьницами
Разбилась о стену кладбища: "Миссис Мира-2018" погибла в жуткой катастрофе
Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки
Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве

Lifestyle

Пойманный за руку Михалков оправдался за дикие доходы
Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова
В Москве Джонни Деппа забросали нижним бельем
Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"
Общество

Как пассажирский Ту-144 потерпел катастрофу под Парижем

Подробности страшной аварии
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская находится в отвратительном состоянии

Эммануил Коган прервал вынужденное молчание
Шоу-бизнес

Малахов выпал в осадок: Шурыгина после аборта бросилась в церковь

Осужденный за изнасилование Дианы пытается реабилитироваться
Шоу-бизнес

"Грудь сморщилась": опозоренную Собчак отправили в больницу

Пристрастие звезды раздражает народ

Гороскоп

Астрологический прогноз с 4 по 10 июня
Совет на выходные
Любовный гороскоп на месяц
"Люто ненавидит мужчин": Открылась тайна Юлии Барановской

Фоторепортажи

Трудоголик Гармаш резко постарел
Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко
В Москву съехались парламентарии со всего мира
Победительница шоу "Холостяк": кто такая Дарья Клюкина

Спорт

Расстроенная Шарапова ответила на бегство Уильямс
"У него дети – граждане России": Кафельников разоблачил угрожавшего русским теннисиста
Десантник и укротитель быков защитят Роналду от россиян на ЧМ-2018
Расписание ЧМ-2018: групповой этап

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане вторые сутки ловят душевнобольную
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru