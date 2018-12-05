Смерть за два месяца: знаменитую модель съел рак

34-летняя супермодель Джаэль Штраусс, получившая скандальную известность после шоу "Топ-модель по-американски", скончалась от рака, пишет портал TMZ. Звезда боролась с болезнью всего два месяца – врачи диагностировали ей четвертую стадию рака груди, о чем Штраусс сразу сообщила своим подписчикам в Instagram.
Несмотря на поддержку поклонников и сбор средств, состояние Штраусс стремительно ухудшалось. "Я не хочу умирать. Мне нужно новое чудо", – писала Штраусс.
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