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Дек. 1, 2018
просмотры: 123

Дочь легендарной супермодели заткнула за пояс лучших красоток мира

567

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер попала в список претенденток на звание "Модели года". Церемония награждения состоится 10 декабря в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

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