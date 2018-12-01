Дочь легендарной супермодели заткнула за пояс лучших красоток мира

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер попала в список претенденток на звание "Модели года". Церемония награждения состоится 10 декабря в Королевском Альберт-холле в Лондоне.
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