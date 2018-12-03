Названа самая красивая мама Москвы

В столице прошел заключительный этап конкурса для самых красивых мам "Миссис Москва 2018". Победительницей стала Екатерина Лившиц, которая воспитывает двоих детей. Первой вице-миссис стала Мария Базан, мать 2 детей, а второй – Фаина Хущина, мать 3 детей. Кроме церемонии награждения, на сцене прошли показы дизайнеров, шоу победительниц конкурсов за последние 20 лет и концерт с участием известных артистов. Самых красивых мам выбирало звездное жюри: певица Анжелика Агурбаш, продюсер Матвей Аничкин и хореограф Алла Духова, художник Никас Сафронов, музыкант Валерий Дидюля, актер Сергей Маховиков и многие другие.