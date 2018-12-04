Что случилось с Навкой рядом с Юдашкиным

В Москве состоялся торжественный прием в честь 20-летнего юбилея русской версии модного журнала Vogue. По красной дорожке прошлись многие представители отечественного шоу-бизнеса. Не осталась в стороне даже прославленная фигуристка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка предстала на публике в длинном черном платье с вышитыми цветами. Журналисты сфотографировали Татьяну в тот момент, когда рядом с ней оказался модельер Валентин Юдашкин, и теперь общественность теряется в догадках,что случилось с фигуристкой рядом с дизайнером, который недавно перенес операцию из-за рака.
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