Что случилось с Навкой рядом с Юдашкиным

В Москве состоялся торжественный прием в честь 20-летнего юбилея русской версии модного журнала Vogue. По красной дорожке прошлись многие представители отечественного шоу-бизнеса. Не осталась в стороне даже прославленная фигуристка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка предстала на публике в длинном черном платье с вышитыми цветами. Журналисты сфотографировали Татьяну в тот момент, когда рядом с ней оказался модельер Валентин Юдашкин, и теперь общественность теряется в догадках,что случилось с фигуристкой рядом с дизайнером, который недавно перенес операцию из-за рака.