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Дек. 3, 2018
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Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной

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"Высшая лига" от "Нового радио" – одна из самых авторитетных музыкальных премий. Получить ее престижно и ответственно. А побывать в зале в качестве зрителям всегда интересно, поскольку вручение наград всегда превращается в масштабное шоу. В этом году "Золотых Сирен", как называется статуэтка, в числе прочих, удостоились самые красивые уроженки Украины – Вера Брежнева, Лолита, Ани Лорак. У последней в "Крокусе" оказалась самая мощная группа поддержки, скандировавшая: "Дива, дива!" Артистка даже раскраснелась от волнения и смущения. А Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина и певец Арсений Бородин рассекретили свои отношения на премии "Нового радио" и посетили мероприятие вместе. 

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