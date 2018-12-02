Развратные фото сексуальной красотки с проломленным черепом

Рэйчел Остович по праву может носить почетное звание самой сексуальной девушки, участвующей в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Откровенными, а подчас и вовсе развратными, снимками она с удовольствием делится с публикой на своей странице в Instagram. После того, как стало известно о нападении на красотку, ее многочисленные поклонники не на шутку перепугались. Ведь злодей сломал ей глазницу. Будет ли она радовать интригующими кадрами пользователей Сети после восстановления – вопрос открытый. Сейчас же любителям сильных и красивых женщин остается лишь пересматривать ее старые снимки.

