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Ноя. 30, 2018
просмотры: 123

Роскошная Стриженова выглядит ровесницей дочери

567

В жизни Алены Бабенко состоялось большое событие: в прокат вышел фильм "Мотылек, в которой она сыграла главную женскую роль и впервые выступила в качестве продюсера проекта. Поддержать актрису в ресторан "Вермутерия" пришли друзья и близкие люди: Татьяна Навка, Роман Костомаров, Ирина и Эммануил Виторган, Алексей Тихонов, Мария Петрова, Эвклид Кюрдзидис, Артем Михалков и многие другие. Муж актрисы Эдуард Субоч лично рассылал гостям сообщения с приглашениями, в каждом из которых красовался мотылек. Но в центре внимания в этот вечер оказалась не только Алена, но и телеведущая Екатерина Стриженова. Ей уже 50 лет, а выглядит она ровесницей 18-летней дочери Александры, которая в этот вечер была рядом.

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