Роскошная Стриженова выглядит ровесницей дочери

В жизни Алены Бабенко состоялось большое событие: в прокат вышел фильм "Мотылек, в которой она сыграла главную женскую роль и впервые выступила в качестве продюсера проекта. Поддержать актрису в ресторан "Вермутерия" пришли друзья и близкие люди: Татьяна Навка, Роман Костомаров, Ирина и Эммануил Виторган, Алексей Тихонов, Мария Петрова, Эвклид Кюрдзидис, Артем Михалков и многие другие. Муж актрисы Эдуард Субоч лично рассылал гостям сообщения с приглашениями, в каждом из которых красовался мотылек. Но в центре внимания в этот вечер оказалась не только Алена, но и телеведущая Екатерина Стриженова. Ей уже 50 лет, а выглядит она ровесницей 18-летней дочери Александры, которая в этот вечер была рядом.
Телеведущая посетила кинопремьеру
Семейная жизнь не помешала ей превратить себя в живую куклу Барби
Теперь появляться в таком виде в Сети девушка уже не сможет
Свой день рождения ведущая встретила в Танзании
Сегодня, 26 ноября, певец отмечает круглую дату
Женщина занимается танцами на шесте
Она решилась на поступок из-за комплексов
Девушка победила в конкурсе "Краса студенчества"
Звезды обнялись на церемонии награждения конкурса Мисс BaByliss 2018
Певицы отметились на вручении премии Super Women
Балерина вышла на улицу без трусов
Правда раскрылась на студенческой вечеринке
Актер откровенно рассказал о неприятной ситуации
Всему виной – обилие приезжающих девочек