Playboy назвал девушкой года 44-летнюю мать шестерых детей

Словацкое отделение журнала Playboy в качестве девушки года выбрало 44-летнюю американку Наннетт Хаммонд. Известна она не только как мать шестерых детей, но и как настоящая фанатка пластических операций. С 21 года красотка поставила перед собой цель стать максимально похожей на куклу Барби и сейчас, после неоднократных хирургических вмешательств, вплотную приблизилась к осуществлению своей мечты. По крайней мере, многочисленные поклонники девушки находятся в полном восторге.
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