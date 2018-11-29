Playboy назвал девушкой года 44-летнюю мать шестерых детей

Словацкое отделение журнала Playboy в качестве девушки года выбрало 44-летнюю американку Наннетт Хаммонд. Известна она не только как мать шестерых детей, но и как настоящая фанатка пластических операций. С 21 года красотка поставила перед собой цель стать максимально похожей на куклу Барби и сейчас, после неоднократных хирургических вмешательств, вплотную приблизилась к осуществлению своей мечты. По крайней мере, многочисленные поклонники девушки находятся в полном восторге.