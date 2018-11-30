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Пятница 30 ноября
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Ноя. 30, 2018
просмотры: 123

Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке

567

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера комедии "Все или ничего". Новое творение режиссера Дмитрия Суворова оценило множество звездных гостей. Не осталась в стороне и популярная телеведущая Елена Летучая, прошествовавшая по красной дорожке в элегантном черном платье с открытыми плечами.

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