Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера комедии "Все или ничего". Новое творение режиссера Дмитрия Суворова оценило множество звездных гостей. Не осталась в стороне и популярная телеведущая Елена Летучая, прошествовавшая по красной дорожке в элегантном черном платье с открытыми плечами.
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