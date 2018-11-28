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Ноя. 28, 2018
просмотры: 123

Запретные фото вышедшей замуж за короля победительницы конкурса "Мисс Москва"

567

Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана совершенно не случайно состоялась в столице России, ведь под венец он шел под руку с обладательницей титула "Мисс Москва" 2015 года Оксаной Воеводиной. Тот факт, что сердце красавицы оказалось уже занято другим мужчиной, огорчил некоторых поклонников девушки, однако в настоящий ужас они пришли после того, как зашли на страницу в Instagram королевы красоты и не смогли найти там полюбившихся снимков. Поговаривают, что перед свадьбой с малайзийским королем девушка приняла ислам, и снимки в бикини для нее теперь под запретом. Впрочем, некоторые кадры все же удалось отыскать.

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