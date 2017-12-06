Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву

Портал "Яндекс.Музыка" подвел музыкальные итоги года. Выяснилось, что наибольшее предпочтение россияне отдают песням зарубежных исполнителей. А Светлана Лобода интересует меломанов куда сильнее, чем Полина Гагарина и даже Алла Пугачева.
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