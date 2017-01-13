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Янв. 13, 2017
просмотры: 123

Яркая жизнь погибшей экс-солистки "Лицея"

567

Певец Прохор Шаляпин потрясен смертью своей близкой подруги, 33-летней певицы Жанны Роштаковой. Девушка погибла в собственной ванной – ей на голову упала полка. Жизнерадостная, талантливая, очень красивая – так ее характеризует артист. Жизнь Жанны была очень яркой и насыщенной – в свое время она пела в группе "Лицей", выступала в ресторанах, записывала песни.

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