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Янв. 13, 2017
просмотры: 123

Самые сексуальные военные в кино

567

Сегодня, 13 января, звезда сериала "Кадетство" Александр Головин отмечает день рождения – актеру исполняется 28 лет. Благодаря роли воспитанника Суворовского училища, влюбившегося в преподавательницу, Александр получил славу и любовь школьниц всей страны. Dni.Ru решили вспомнить о других актерах, которым невероятно идет военная форма.

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