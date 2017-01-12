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Янв. 12, 2017
просмотры: 123

Лужков показал свое хозяйство

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Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов посетил ферму бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Озерском районе. Лужков показал своим гостям цех по выращиванию вешенок, коровник и другие производственные помещения.

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