Лучшие фильмы с Константином Хабенским

Дипломат пообщалась с западными журналистами
Прекрасный актер Константин Хабенский сегодня, 11 января, отмечает день рождения – ему исполняется 45 лет. В копилке артиста – более сотни ролей в различных картинах. Dni.Ru решили вспомнить самые любимые зрителями фильмы с его участием.
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