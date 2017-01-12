Рената Литвинова отметила 50-летие

Сегодня, 12 января, одна из самых неоднозначных актрис и режиссеров Рената Литвинова. Артистка получила известность в 2000 году, снявшись в сериале "Граница. Таежный роман". В настоящее время Рената не только снимается и снимает кино, но и пишет сценарии, выпускает рекламные короткометражки и ведет активную светскую жизнь. Ее приятельницами являются певица Земфира и журналистка, светская львица Ксения Собчак. Такая разная и переменчивая, но при этом неизменно манящая – Рената Литвинова.