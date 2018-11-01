Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy

Журнал Playboy подвел итоги конкурса "Девушка года". Это почетное звание заслужила 22-летняя Лидия Пономарева. Молодая красавица живет в Тюмени, интересуется литературой и пишет стихи. Теперь же поэтессе предстоит раскрыть себя с новой стороны, снявшись в откровенной фотосессии для мужского журнала. Впрочем, уже сейчас много красивых снимков новоиспеченной звезды Playboy можно найти у нее на странице в Instagram. Оценить красоту молодой надежды русской поэзии можно в галерее "Дни.ру".