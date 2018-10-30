Михалков повеселился в день поминок по Караченцову

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Проигранное место". Интересно, что картина стала режиссерским дебютом актрисы Надежды Михалковой. Поддержать фильм Нади пришел отец, прославленный режиссер и актер Никита Михалков и другие знаменитости.