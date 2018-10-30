Эффектная Розанова затмила скромную Навку

Режиссер Тигран Кеосаян представил на суд зрителей свой новый фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" Среди множества отечественных знаменитостей на премьере побывала и актриса Ирина Розанова. По мнению комментаторов, артистка, которая редко выходит в свет, так ослепительно улыбалась, что затмила собой прославленную фигуристку Татьяну Навку, на сей раз выбравшую темный наряд для мероприятия.
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