Эффектная Розанова затмила скромную Навку

Режиссер Тигран Кеосаян представил на суд зрителей свой новый фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" Среди множества отечественных знаменитостей на премьере побывала и актриса Ирина Розанова. По мнению комментаторов, артистка, которая редко выходит в свет, так ослепительно улыбалась, что затмила собой прославленную фигуристку Татьяну Навку, на сей раз выбравшую темный наряд для мероприятия.