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Окт. 30, 2018
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Эффектная Розанова затмила скромную Навку

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Режиссер Тигран Кеосаян представил на суд зрителей свой новый фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" Среди множества отечественных знаменитостей на премьере побывала и актриса Ирина Розанова. По мнению комментаторов, артистка, которая редко выходит в свет, так ослепительно улыбалась, что затмила собой прославленную фигуристку Татьяну Навку, на сей раз выбравшую темный наряд для мероприятия.

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